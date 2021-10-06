干犯港國安人士將停任社工 工會指懲罰不成比例 憂國安法影響其他範疇

港府正逐步修例，把被指打壓不同政見人士的《港區國安法》列為禁止從事不同專業或職業的標準，首個工種是社會工作者。根據港府提交立法會的草案，被裁定干犯危害國家安全罪的人士，不能擔任或不能繼續擔任註冊社工。香港社會工作者總工會副會長張志偉指出，危害國安的界線模糊，業界早已出現自我審查現象，修訂會令寒蟬效應加劇，而把觸犯國安等同強姦、謀殺等罪行而令社工被「釘牌」，是不成比例，可能影響專業自主。

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除社工外，不同的建制派傳媒在上月已引述勞工福利局消息稱，該局亦有意修訂《職工會條例》，把國安法加入第17條列明罪行，令違者像欺詐、不誠實、脅迫或身為三合會會員罪行被定罪者一樣，除非獲得特首會同行政會議同意，否則五年內不得出任工會職員。兩項修例工作最快於今年展開。

根據港府昨(5日)向立法會提交的文件，港府會在現行條例中的嚴重罪行附表加入多項新的罪行，包括《港區國安法》的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及勾結境外勢力危害國家安全罪，以及《刑事罪行條例》的「叛逆」和「煽動」罪。一旦獨犯列表中的罪行，除非獲得所有社工註冊局成員同意，否則相關人士將不能擔任或不能繼續擔任註冊社工，俗稱「釘牌」。

當局解釋，社工專業透過在社會團體服務，幫助有需要人士，肩負社會責任，如果容許被裁定觸犯危害國安罪行的人繼續履行職務，受助人的利益便不獲保障，令社工專業誠信受到質疑，社工專業形象受損，故需修例彰顯相關罪行的嚴重性。

香港社會工作者總工會副會長張志偉在傳出有關消息時已指出，相信港府正全方位將國安法這條具「凌駕性」的條例納入不同範疇，業界難以置喙。但他補充，附表2所列罪行多屬性罪行或影響他人福祉的罪行，立法原意是保護服務對象的利益，國安法與附表2的罪行不太相關，與立法原意不同，若因此而令社工被「釘牌」，是不成比例，可能影響社工的心理和專業自主。

他又說，社工註冊局中有七名成員由政府委任，其中一人更是社會福利署署長的代表，不可能投贊成票，故此違反附表者要獲得註冊局所有成員同意，讓該人繼續任社工，是不可能的。

在2019年的反修例運動期間，多個工會曾發起罷工，亦有不少社工到前線協助調停警民衝突，遭親建制媒體指責，中央政府聯絡辦公室主任駱惠寧去年4月時指出，香港要儘快在法律制度及執行機制層面下功夫，「該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活」，以免香港成為國安的風險口。近期，親中傳媒不時點名本地最大的獨立工會組織香港職工會聯盟「反中亂港」，又指控社總「包庇黑暴」。