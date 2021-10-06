沙利文今見楊潔篪：談什麼怎麼談引關注

美國總統拜登的國家安全顧問沙利文周三將與中國最高外交官楊潔篪在瑞士舉行會談，兌現兩國領導人對雙方官員加強溝通的承諾。稍早消息報告沙利文與楊潔篪在瑞士可能有兩天的時間會見。中美兩國關係微妙之際，外界對沙利文與楊潔篪的會面表示關注。

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據路透社說，此次蘇黎世會晤，正值這兩個全球最大經濟體在包括台灣在內的一系列問題上關係緊張之時。這將是沙利文與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪繼今年3月在阿拉斯加激烈交鋒後的首次面對面會晤，美國國務卿布林肯也參與了阿拉斯加會談。

白宮在一份聲明中稱，“他們將繼續跟進拜登總統9月9日與習主席的通話，繼續尋求負責任地管理美國和中華人民共和國之間的競爭。”

目前在巴黎訪問的布林肯6月時曾與楊潔篪通電話，他強調在調查新冠起源問題上需要增加合作並提高透明度，並提及了中國對待維吾爾族穆斯林，以及香港和台灣等有爭議的問題。

路透社說，香港《南華早報》援引一位熟悉蘇黎世會晤安排的官員的話說，此次會面目的是“重建溝通渠道，兌現習近平和拜登達成的共識”。

貿易緊張關係也是美中間的首要議題，美國貿易代表戴琪周二在巴黎參加經濟合作與發展組織(OECD)會議時表示，她希望很快與中國對口官員進行討論。戴琪周一在發布長達數月的“自上而下”的對中國貿易政策的評估結果時說，將就中國未能履行美中貿易協議中的承諾進行“開誠布公的”會談，並要求北京方面終止有害的產業政策。

《環球時報》稱，北京願意與華盛頓建立互利的貿易關係，但不會在原則上做出讓步，也不怕曠日持久的競爭。該報稱：“中美貿易戰已經持續了三年半多。與美國經濟規模相比，中國經濟非但沒有被削弱，反而向前邁進了一步。”

自拜登今年1月上任以來，兩國官員之間的會談幾乎沒有取得實質性進展。美國官員稱拜登和習近平的通話是一個測試，看看兩國元首的直接接觸是否能結束兩國關係的僵局。通話後，拜登否認了媒體有關習近平拒絕了他提出舉行第一次面對面會晤的報導。

自那以後，美國採取了一系列措施，與盟友合作，加強對中國的打擊。白宮表示，沙利文還將訪問布魯塞爾，與北約和歐盟官員會晤，並將訪問巴黎，向歐洲盟友和合作夥伴介紹其與楊潔篪會晤的情況。

該報道稱，分析人士說，美中兩國高級官員加強溝通可能會使兩國關係在某些方面取得進展，例如允許更多的記者返回對方國家，並重新開放已關閉的休斯敦和成都領事館。本月底在意大利舉行的二十國集團(G20)峰會被傳可能是拜登與習近平面對面會晤的一個機會。不過，彭博新聞稍早報導稱，據四名知情人士透露，中國外交官已通知G20官員，習近平目前不打算親自出席這次峰會。

路透社引述中國外交部發言人華春瑩周三宣布，根據中美元首9月10日通電話達成的共識，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將同美國總統國家安全事務助理沙利文在瑞士蘇黎世舉行會晤；雙方將就中美關係及有關問題交換意見。

路透社稱，楊潔篪與沙利文本周會面，是拜登入主白宮後雙方官員進行的又一輪面對面會晤。而先前會面並沒有多少實質進展。

據美國之音今天報道說，美國副國務卿謝爾曼(Wendy Sherman)7月底與中國外交部副部長謝鋒在天津會面，但美方官員當時說，會議沒有達成具體成果，也沒有討論到拜登與習近平會面的可能性。今年3月，美中高層官員國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文與楊潔篪和外長王毅在阿拉斯加舉行二對二面談。中國官員大肆指責美國及其民主，美國官員則批評中國官員嘩眾取寵。