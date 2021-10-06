港府施政報告向北望 打造跨境概念都會區 稱容1/3香港人口

香港特首林鄭月娥在她任內最後一份《施政報告》中建議，把香港北部與深圳接壤的300平方公里土地打造成「北部都會區」，以鐵路與中國內地的深圳及其下的大鵬灣形成「雙城三圈」格局。

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下的大鵬灣形成「雙城三圈」格局。預計發展完成後可提供90萬個住宅單位，容納250萬人，約佔現時人口的三分之一。不過，報告未有提及都會區的完成日期，只是強調，有信心透過都會區、填海及回收土地等方法找到足夠土地，以填補預計由現時到「五十年不變」後的2048年所短缺的3000公頃土地。

林鄭月娥今(6日)早在立法會花了兩個多小時宣讀其任內第五份施政報告，當中為港人勾畫了一個在新界北部出現的一個「宜居宜業宜游」都會區，這個都會區將建設為國際創新科技中心，而支撐香港成為國際金融中心的中環「維港都會區」，亦會擴大至包括她上任翌年提出的「明日大嶼願景」的交椅洲人工島填海，她強調，兩區將提供大量土地，並駕齊驅地推動香港發展。

香港面積有1100平方公里，而根據《北部都會區發展策略》，當中300平方公里將劃為都會區，包括新界的元朗區和北區兩個地方行政區，已規畫可提供35萬個住宅單位，而額外開拓的600公頃用地，料可額外提供16.5萬至18.6萬個住宅單位，再加上區內現有的39萬個單位，發展後，整個都會區的住宅單位數目將達到90.5萬至92.6萬個，可容納約2 50萬人居住；而都會區內的職位數目將會增加四倍半至65萬個，當中15萬個為創科產業的相關職位。林鄭月娥形容，這會是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區，而區內的洪水橋/廈村將會發展為現代服務業中心，盡量把政府設施及寫字樓遷往此區。

她又說，區內的七個跨境陸路口岸，使港深兩地有條件跨越水域限制而形成「雙城三圈」的空間格局。當中，「雙城」是指香港和深圳，而「三圈」則是指深圳灣優質發展圈、港深緊密互動圈和大鵬灣╱印洲塘生態康樂旅遊圈。她形容，北部都會區是首份由港府編製、在空間觀念及策略思維上跨越港深兩地行政界線的策略和綱領。

而要形成北部都會區，鐵路將是主要骨幹，包括建造洪水橋至前海的鐵路、把「北環線」向北伸延，接入深圳的新皇崗口岸，以及探討將「東鐵線」伸延至深圳羅湖，並在深圳一方設立「一地兩檢」口岸。 港府預計，為了發展南北兩個都會區等大型區域發展，當局或會在下一屆政府開設一個副司長職位。香港現時只有三名司長，即政務司長、律政司長及財政司長，並無副司長一職。

被北京視為香港深層次問題之一的房屋事務，林鄭月娥透露，未來十年已覓得約350公頃土地以興建約33萬個公營房屋單位，另又會爭取在同期準備170公頃土地，料可興建約10萬個私營房屋單位。其次，除了重建大坑西邨，負責營建公屋的房屋委員會，亦會研究重建西環邨和馬頭圍邨，以便提供更多單位。不過，她未有提出改善公屋輪候時間的目標。截至今年6月，港人一般需輪候5.8年才可獲得編配公屋，被指偏長。

她總結，假設住用地積比率為4至6.5，持續推進已有及策畫中的項目可望於中、長期提供約40萬至50萬個公、私營房屋單位，加上北部都會區的新增單位，2031-32年後的下一個十至十五年的供應可高達56.5萬至68.6萬個單位。至於由2019至2048年(即香港實行「一國兩制」五十年期滿的2047年翌年)的土地短缺，現時估計約為3000公頃，透過成功推動上述各項計畫，港府有信心會在中長期找到所欠缺的土地。