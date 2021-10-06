美國政府因安全原因暫停向中國出口核材料

美國核能監管機構上個月決定暫停向中國最大的國有核電企業中國廣核集團有限公司（中廣核）運輸核反應堆使用的放射性材料和氫同位素的授權，反映出美國對中國不斷增加核武器的擔憂。

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美國核能管理委員會（U.S. Nuclear Regulatory Commission）的這項命令發布在10月1日的《聯邦紀事》網站上。報道表示，簽署日期為9月27日的命令稱，行政部門依據相關條例確認暫停向中廣核、以及與中廣核相關實體的一般許可權。核能管理委員會在命令說，白宮確認暫停決定“對於進一步促進美國的國家安全利益和加強1954年修訂的《原子能法》所規定的美國共同防禦和安全是必要的”。

暫停出口中國的原材料包括放射性材料和用於核電站重水裂變反應堆的氫元素的非放射性同位素-氘。

路透社說，暫停出口令進一步加強了上屆美國政府確定的收緊向中國出口民用核技術的控制，以防止這些技術被用作軍事用途或者其它“未經授權的目的”。

2019年8月，美國商務部把中廣核及其相關實體列入黑名單，原因是這些公司試圖獲取美國的先進技術和可以用於軍事用途的材料。

美國軍方高級將領理查德海軍上將今年早些時候向美國國會議員表示，中國正在開發的新一代核電站可能會生產出大量可用於製造核武器的鈈。

美國國防部在去年向美國國會提交的一份報告中估計，中國將在10年內將其核彈頭從目前水平增加至少兩倍。報告認為，中國目前的核彈頭大約有兩百多枚。

2016年，美國政府起訴中廣核和一個台灣籍美國公民及其公司“密謀在中國非法從事和參與特殊核材料的開發和生產”。