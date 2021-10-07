台灣國防部長說，台灣軍隊正面臨著幾十年來來自中國最嚴峻的挑戰。這反映了中國在該地區的大規模軍機飛行引發了美國的擔憂之後，緊張局勢急劇升溫。台灣國防部長邱國正還警告說，2025年中國人民解放軍將具備以最低成本全面攻台的能力。

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台灣國防部長稱2025年中國將具備全面攻台能力.據華爾街日報今天報道說，邱國正是周三在台灣立法院的一次演講中說，現在的兩岸局勢是他從軍40年以來最嚴峻的。他回答了立法委員關於擬議的87億美元特別國防開支方案的問題。

此前，中國軍方在四天內出動近150架戰鬥機、轟炸機和其他飛機靠近這個自治島嶼。隨着事態的升級，台灣總統蔡英文周三指責中國破壞區域和平。

蔡英文在為她所在的民進黨高層領導人錄製的講話中說：“我要正告北京當局，務必要有所克制，避免擦槍走火。”她的講話呼應了邱國正的警告，後者稱即使是一個小小的誤判也有可能引發危機。

該報道說，中國國務院台灣事務辦公室暫未回復置評請求。中國目前正處於為期一周的國慶節假期。

此輪中國軍機多架次飛入台灣防空識別區的行動始於上周五；大約在同一時間，一支由17艘艦艇組成的艦隊聚集在離台灣不遠的沖繩(Okinawa)西南部進行聯合演習，包括兩個美國航母打擊群。此輪行動中首批中國軍機飛入台灣防空識別區的時間適逢中國的國慶節。

白宮已就中國的上述行動做出回應，稱其對台灣的承諾“堅如磐石”，並呼籲北京方面停止此類軍機行動。

本次軍事活動重新引發了對中國領導人習近平對台灣意圖的關注。中國共產黨認為台灣是中國領土的一部分。中國政府不承諾放棄使用武力解決台灣問題。

雖然習近平已把解決台灣問題作為他中華民族復興計畫的一個關鍵組成部分，但對於1979年以來沒有打過仗的中國人民解放軍可能於何時、甚至是否會有足夠信心攻打台灣的問題，軍事分析人士存在分歧。邱國正周三發言時就此發表了看法。

邱國正說，中共目前已有犯台能力，但要考慮成本，以及會有什麼結局。他表示，2025年之後，成本和損失將降至最低水平。邱國正未作進一步闡述，不過軍事分析人士指出，中國軍機多次飛入台灣防空識別區已獲得有價值的經驗。在過去一年時間裡，有超過800架次中國軍機飛入台灣防空識別區。

防空識別區延伸到陸地領土的領空之外，並受到監控，目的是讓軍方有時間對任何進入的外來飛行器作出回應。中國大陸軍機沒有進入距台灣海岸12海里以內、台灣聲稱為其領空的空域範圍。

最近這次出動是在深夜進行的，一名前台灣軍事指揮官說，這表明解放軍空軍正向參與實戰的能力靠攏。

蔡英文在《外交事務》(Foreign Affairs)雜誌周二發表的一篇文章中警告說，如果台灣淪陷，對民主和區域和平將是一大災難，她提到了台灣的戰略位置和強健的民主制度。

華爾街日報說，儘管時有摩擦，台海現狀已經維持了70餘年。而近來，外界對於中國可能採取行動強行統一台灣的擔憂加劇，這也成為美中關係的一大變數。《華爾街日報》駐華盛頓執行編輯Gerald F. Seib解釋說，外界之所以認為中國武統台灣的可能性增大，原因有三：中國現任領導人習近平有民族主義偏好，中國近期在台灣附近的軍事活動增加，此外，中國似乎預判美國和西方國家將走向衰落。封面圖片合成：Laura Kammermann

在被問及解放軍軍機飛越台灣防空識別區一事時，美國總統拜登(Joe Biden)向在白宮採訪的記者表示，他此前與習近平談到了台灣問題，兩人同意遵守“台灣協議”。拜登所說的台灣協議具體指什麼並不清楚，美國對台政策長期以來一直故意含糊其辭。美國承認北京方面關於台灣是中國領土一部分的立場。同時，華盛頓與台北保持非官方關係，承諾幫助台灣自衛，並堅持認為任何有關台灣地位問題的解決方案都應該通過和平手段來實現。

拜登在談到習近平時表示：“我們明確了一點，那就是，我認為他除了遵守這份協議之外，不應做其他任何事。”拜登與習近平9月初進行了一次90分鐘的通話，以緩和美中之間的敵意。

華爾街日報說，台灣外交部周三表示，已就拜登的言論向白宮進行核實，且獲得了美國沒有改變對台政策以及美國將繼續協助台灣保持自衛能力的承諾。