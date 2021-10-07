歐洲商會：歐企或撤出香港去他國重組業務

香港歐洲商務協會10月6日表示，多家歐洲公司正在考慮撤出香港、去其他國家重組業務。其原因是香港在防疫政策上使用的是中共的“清零”戰略，而這令許多公司舉步維艱。

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代表法國、德國和西班牙等國企業的香港歐洲商會說，幾乎所有的其他國家都已經放棄使用“清零”戰略，但是香港仍在沿用這一嚴格的防疫措施，所以，許多歐洲公司都在討論從香港撤離員工的問題。

商會主席弗雷德里克‧戈洛布（Frederik Gollob）6日對媒體說，在歐洲和香港的大多數（企業）董事會上，撤離香港是一個討論的主題。他說，“你無法真正避免它，看看這些限制吧。”

戈洛布還表示，即使不是完全撤出香港，許多歐洲企業正考慮至少將部分業務重組到其他亞洲國家。

今年8月，香港歐洲商會曾罕見地向香港特首林鄭月娥發出公開信，警告她，香港嚴厲的防疫隔離措施已造成香港居民無限期地受困於境內，恐威脅到香港的國際商業中心地位。戈洛布在該信中說：“港府最近對入境旅客採取更嚴格的防疫措施，不僅不合比例，而且是一個重大的退步。”

遺憾的是，林鄭月娥日前公開回應說，香港與中國大陸的關係比那些幫助鞏固香港作為亞洲金融中心地位的國際企業更重要，也比香港同全球旅遊業的聯繫更重要。

在6日的年度施政報告中，林鄭月娥雖然輕描淡寫地提到了國際商界對跨境旅行的擔憂，但她幾乎沒提出任何針對這種情況的解決方案。

目前，從海外返港的居民，即使已完全接種新冠疫苗，也必須在酒店進行21天的隔離。

今年早些時候，香港美國商會發布一項調查顯示，有超過40%的美國企業都在考慮撤離香港。