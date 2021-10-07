美國外貿逆差創新高，對華貿易逆差達最高值

美國商務部10月5日的數據顯示：隨着醫藥產品、玩具、服飾的進口大幅增加，美國外貿逆差8月擴大至歷史新高，對華貿易逆差創下最高值。

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8月，包括商品和服務在內的貿易逆差額擴大至733億美元，超過了此前6月份創下的732億元的歷史紀錄。7月這一數據為703億元。

從美國出口至中國的貿易額減少，而進口貿易額則持續攀升。8月對華貿易逆差從7月的286億擴大至317億，為2019年9月以來的最高值。

8月美國進口貿易額2870億元，其中，對消費品的進口以及工業供應設備進口都有所增加。出口額在8月也有所擴大，至2137億元。

供應鏈問題影響進出口，表現之一是全球芯片短缺持續影響着汽車及零部件生產。美國汽車及零部件的出口額在八月下滑了8%，進口額縮小了5.2%. 通用汽車上周表示，三季度美國本土汽車銷量下滑了33%。

進出口港口面臨勞動力短缺的問題。多個交通行業協會預計，商品運輸延誤現象可能將持續到今年聖誕節以及2022年。

經濟學家認為，在接下來幾個月，伴隨着美國消費者需求增長的放緩，進口額的增加可能會放緩。而美國的出口將伴隨着其他國家的經濟復蘇而增加，屆時貿易逆差規模有可能縮小。

資深經濟學家亨特（Andrew Hunter）表示，多數國家從疫情之中復蘇的步伐目前仍不及美國，伴隨着美國消費增長的放緩，在未來出口增加的步伐將逐步跟上進口。