中美高層會晤

美國安顧問稱與楊潔篪會晤富成效 盼美中多會談

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Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, rencontre 06 octobre en Suisse le chef de la diplomatie chinoise, Yang Jiechi, pour des discussions s'inscrivant dans le cadre de la promesse des Etats-Unis et de la Chine de favoriser leur dialogue sur fond de rivalité stratégique croissante Photo prise le 21 janvier 2021
Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, rencontre 06 octobre en Suisse le chef de la diplomatie chinoise, Yang Jiechi, pour des discussions s'inscrivant dans le cadre de la promesse des Etats-Unis et de la Chine de favoriser leur dialogue sur fond de rivalité stratégique croissante Photo prise le 21 janvier 2021 © REUTERS/Tingshu Wang
作者： 法廣
4 分鐘

美國國安顧問沙利文6日在瑞士與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談，沙利文7日表示，這次會晤避免重現3月的惡言相向，未來需要多進行這類會談以防雙邊衝突。不過沙利文（Jake Sullivan）也說，他與楊潔篪針對台海議題有“強硬且直接的交談”。

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沙利文表示：“我們認為台灣是一個活躍的經濟體和民主政體、一個我們非常注意建立多方面深厚且持久關係的地方。”

 

路透社報導，沙利文6日在瑞士蘇黎世一家機場飯店與楊潔篪閉門會晤，這是兩人3月在阿拉斯加會談後首次面會。沙利文說會談持續約6個鐘頭。

沙利文身為美國總統拜登（Joe Biden）最高安全顧問，7日他與北大西洋公約組織和歐洲聯盟官員開會之後，在布魯塞爾告訴記者，與楊潔篪的會談富有成效，且是雙方閉門解釋彼此不同觀點與意圖的實際機會。

沙利文說，會談是“我們盡己所能創造條件，好負責任地處理美中激烈競爭、不形成衝突或對峙”的一種方法。

美國方面表示中國威脅以規則為基礎的全球秩序，北京則稱美國干預中國內部事務。

但美國檢方與華為財務長孟晚舟達成協議，讓孟晚舟得以返回中國，氣氛可能因此改善。孟晚舟2018年12月因美國發出的逮捕狀，於加拿大轉機時被捕。

拜登與中國國家主席習近平原則上已同意年底前舉行視訊會議。

沙利文說：“我對此事的基本底限是：激烈競爭下需要極力做外交，所以我們需要多一點、而非少一點會談。”

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