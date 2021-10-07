美國安顧問稱與楊潔篪會晤富成效 盼美中多會談

美國國安顧問沙利文6日在瑞士與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會談，沙利文7日表示，這次會晤避免重現3月的惡言相向，未來需要多進行這類會談以防雙邊衝突。不過沙利文（Jake Sullivan）也說，他與楊潔篪針對台海議題有“強硬且直接的交談”。

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沙利文表示：“我們認為台灣是一個活躍的經濟體和民主政體、一個我們非常注意建立多方面深厚且持久關係的地方。”

路透社報導，沙利文6日在瑞士蘇黎世一家機場飯店與楊潔篪閉門會晤，這是兩人3月在阿拉斯加會談後首次面會。沙利文說會談持續約6個鐘頭。

沙利文身為美國總統拜登（Joe Biden）最高安全顧問，7日他與北大西洋公約組織和歐洲聯盟官員開會之後，在布魯塞爾告訴記者，與楊潔篪的會談富有成效，且是雙方閉門解釋彼此不同觀點與意圖的實際機會。

沙利文說，會談是“我們盡己所能創造條件，好負責任地處理美中激烈競爭、不形成衝突或對峙”的一種方法。

美國方面表示中國威脅以規則為基礎的全球秩序，北京則稱美國干預中國內部事務。

但美國檢方與華為財務長孟晚舟達成協議，讓孟晚舟得以返回中國，氣氛可能因此改善。孟晚舟2018年12月因美國發出的逮捕狀，於加拿大轉機時被捕。

拜登與中國國家主席習近平原則上已同意年底前舉行視訊會議。

沙利文說：“我對此事的基本底限是：激烈競爭下需要極力做外交，所以我們需要多一點、而非少一點會談。”