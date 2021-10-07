限電後廣東商人：“開2停5”生產線大亂

中國近日因缺乏燃煤發電，造成火力發電機組停機，因此爆發缺電風波。

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今年8月底中國大陸20省市開始出現限電措施，東北三省各城市更在9月下旬出現多次拉閘限電，有些地區1天之內無預警多次停電，而製造業與外貿發達的廣東省也面臨同樣的問題。9月22日起，廣東全面工業限電，一般製造業停電4天，高耗能企業要停電1周。廣東揭陽工業區，每周限電“開1停6”生產線大亂。佛山、汕頭每周“開2停5”。

據《大紀元時報》報導，從今年6月起，中國已經1周停電2天，而廣東商人易劉飛於今年6月從大陸逃出，他說，很多同行都去越南，廣東省東莞市本來是世界工廠，但現在經濟已經很差。據易劉飛所知，許多外資公司選擇離開中國，但離開也得被中共剝一層皮，中共會用稅金或其它各種手段刁難，所以內資公司更難離開。而他在2020年中國新年期間、武漢肺炎初期，在湖北、湖南交界處拍了很多中共“封鎖”的視頻，上傳推特、微信朋友圈後遭公安約談、威脅，因而決定逃出。

易劉飛說，中國人太累了，沒有時間去思考，只能拚命地去賺錢，維持生活。但中共體制下，民生經濟每況愈下，疫情期間，運輸費用貴了不止十倍。他說，生產業不可能漲價，且接單利潤並不高，都只是在維持基本生存，唯一賺錢的只有共產黨。而現在要想換美金也很困難，一個人最多隻能兌換5萬元，因中國現在很缺美元，所以仍鼓勵商家出口賺外彙。

中國電力持續短缺，加上近期嚴格執行“能耗雙控”政策，衝擊當地企業與台商。韓媒《Business Korea》報導指出，中國缺電影響到半導體原物料的供應。也已經影響到位於中國國際企業工廠的運作，三星在西安擁有兩間 NAND flash廠，占公司 NAND flash總產量40%。SK海力士無錫的 DRAM廠占公司 DRAM總出貨量10%。