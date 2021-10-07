缺電危機

限電後廣東商人：“開2停5”生產線大亂

發表時間：

La Chine fait tout pour augmenter les importations de charbon et sa production intérieure
La Chine fait tout pour augmenter les importations de charbon et sa production intérieure © Shutterstock
作者： 法廣
5 分鐘

中國近日因缺乏燃煤發電，造成火力發電機組停機，因此爆發缺電風波。

廣告

今年8月底中國大陸20省市開始出現限電措施，東北三省各城市更在9月下旬出現多次拉閘限電，有些地區1天之內無預警多次停電，而製造業與外貿發達的廣東省也面臨同樣的問題。9月22日起，廣東全面工業限電，一般製造業停電4天，高耗能企業要停電1周。廣東揭陽工業區，每周限電“開1停6”生產線大亂。佛山、汕頭每周“開2停5”。

 

據《大紀元時報》報導，從今年6月起，中國已經1周停電2天，而廣東商人易劉飛於今年6月從大陸逃出，他說，很多同行都去越南，廣東省東莞市本來是世界工廠，但現在經濟已經很差。據易劉飛所知，許多外資公司選擇離開中國，但離開也得被中共剝一層皮，中共會用稅金或其它各種手段刁難，所以內資公司更難離開。而他在2020年中國新年期間、武漢肺炎初期，在湖北、湖南交界處拍了很多中共“封鎖”的視頻，上傳推特、微信朋友圈後遭公安約談、威脅，因而決定逃出。

 

易劉飛說，中國人太累了，沒有時間去思考，只能拚命地去賺錢，維持生活。但中共體制下，民生經濟每況愈下，疫情期間，運輸費用貴了不止十倍。他說，生產業不可能漲價，且接單利潤並不高，都只是在維持基本生存，唯一賺錢的只有共產黨。而現在要想換美金也很困難，一個人最多隻能兌換5萬元，因中國現在很缺美元，所以仍鼓勵商家出口賺外彙。

 

中國電力持續短缺，加上近期嚴格執行“能耗雙控”政策，衝擊當地企業與台商。韓媒《Business Korea》報導指出，中國缺電影響到半導體原物料的供應。也已經影響到位於中國國際企業工廠的運作，三星在西安擁有兩間 NAND flash廠，占公司 NAND flash總產量40%。SK海力士無錫的 DRAM廠占公司 DRAM總出貨量10%。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw