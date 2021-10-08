經合組織：136國就全球15%最低企業稅達成協議 料2023年實施

總部設在巴黎的經濟合作與發展組織周五宣布，佔全球國內生產總值超過90%的136個國家及司法管轄區同意，將企業稅定在最少15%，各國目標在2022年簽署多邊協議，並在2023年正式實施。

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法新社消息，經濟合作與發展組織周五表示，隨着愛沙尼亞、匈牙利和愛爾蘭加入，協議現在得到所有經合組織成員及二十國集團國家的支持。預計二十國集團領導人將於本月稍後在羅馬舉行的峰會上簽署協議。

這項由經合組織促成的協議，旨在阻止跨國企業透過在低稅率國家註冊，來減少繳交的稅款。經合組織秘書長科曼形容，協議將使國際稅收更公平和更好地運作，他形容這是有效和平衡多邊主義的重大勝利。

經合組織在一份聲明中表示："經合組織今天完成的國際稅收體系重大改革，將確保從2023年起對跨國公司適用15%的最低稅率，最低稅率可為全球帶來約1500億美元的額外稅收，並讓全球大約100間規模最大及利潤最高的跨國企業，將超過1250億美元利潤，重新分配到世界各地。經合組織稱這將是"歷史性"的協議。

七國集團財政部長6月支持設定至少15%全球企業稅，G20曾在7月就全球最低15%企業稅率達成協議。這項稅率是在經合組織架構下達成。

法國經濟部長勒梅爾周五表示，經合組織周五宣布的協議“為21世紀真正的稅收革命鋪平了道路"。