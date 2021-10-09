台灣"雙十"國慶 蔡英文國慶演說將強調"台灣不冒進、主權不退讓"

台灣今天慶祝"雙十"國慶。總統蔡英文將在國慶大會上以"共識化分歧，團結守台灣"為題發表演說，重申台灣充實自我防衛決心與維持區域和平穩台灣定立場，強調不會冒進，但對主權也不會退讓。

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中央社報道，蔡英文將出席總統府前舉行的"中華民國中樞暨各界慶祝110年國慶大會"，同時發表國慶演說，"再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，光榮自信攜手，台灣走向世界，讓世界看見台灣的自信"。

台灣政府方面表示，蔡英文國慶演講分為"團結展現韌性，國際合作防疫"等5個部分。

蔡英文強調："台灣處在民主防線最前緣，面對空前複雜嚴峻的挑戰"，(台灣的）"每一步都將牽動世界未來走向，而世界未來的走向也將影響台灣的未來"，她表示，"台灣不會冒進，但對於主權也不會有所退讓"。消息稱，蔡英文在講話中還將強調，"確保主權、捍衛國土是不變的堅持，這是台灣人民的最大公約數，大家必須在這個共同基礎上共同約定團結一致，以面對接踵而來的挑戰，確保世世代代的台灣人繼續自由奔放"。

台灣總統府稱，蔡英文還將提及今年夏天東京奧運的感動，以及參與今年國慶日展演的各領域台灣英雄，再次確立台灣人民不分彼此的共同體意識，讓世界看見台灣的自信。蔡英文也期盼"全體國人帶着光榮自信繼續前進，讓台灣成為世界的台灣"。