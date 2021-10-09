奧地利總理庫爾茨捲入腐敗醜聞宣布辭職

奧地利保守黨總理庫爾茨由於捲入腐敗醜聞被當局調查，於周六晚間宣布辭職。庫爾茨並提名現任外交部長沙倫伯格接替總理一職。

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法新社報道，庫爾茨周六晚對媒體表示，"(身為總理）在一場混亂和僵局中陷入數月是不負責任的行為。"庫爾茨表示，他的辭職是為了國家的穩定，他並同時駁斥對他的"“不實指控”。

庫爾茨表示，"我希望讓出職位以避免混亂"，庫爾茨稱，已經提名現任外交部長沙倫伯格接替總理一職。

本周三奧地利檢方宣布對庫爾茨進行腐敗調查，這使庫爾茲面臨辭職的壓力。

不過，現年35歲的庫爾茨否認對他的指控，並稱這些指控是“捏造”的。

近日，奧地利政府的少數黨夥伴綠黨加大了批評力度。

周五，奧地利副總理環保政黨領導人科格勒 (Werner Kogler) 在與其他黨派領導人會晤後表示，庫爾茲“不再適合履行其總理職責”。他說，保守黨派必須提出一個“無可指責”的人選。

奧地利議會定於下周二舉行特別會議，對反對派提出的彈劾動議進行投票。

庫爾茨涉嫌曾使用政府資金獲取媒體正面報道。據檢方稱，在2016年至2018年間，由保守的掌控的財政部涉嫌資助有利於庫爾茨和該黨的民意調查等。這些民意調查部分是 "被操縱 "的。庫爾茨及另外9人涉嫌違反誠信及貪污而被調查，當局周三曾派員搜查庫爾茨領導的執政黨奧地利人民黨辦公室等地，使國家再次出現執政危機。

現年35歲的庫爾茨希望透過辭職結束政治僵局，確保局勢穩定。他並指自己卸去總理一職後，會成為執政黨國會領袖，繼續活躍在政治前線。