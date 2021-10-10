奧地利外長沙倫貝格接替庫爾茨今天就任總理

奧地利總理庫爾茨因捲入腐敗案件辭職後，外交部長沙倫貝格周一將成為新任總理。沙倫貝格周日表示，等待他的將是“極其艱巨的任務”。

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法新消息，庫爾茨在辭職時提名今年52歲的沙倫貝格接替總理一職。沙倫貝格周日與總統範德貝倫進行會晤。會後，範德貝倫宣布，沙倫貝格將在周一宣誓就職總理，以"繼續為國家效力工作"。範德貝倫並在電視講話中稱，這場政府危機已經結束。

沙倫貝格則表示，等待他的將是"特別的時刻"和"艱巨的任務"，他表示相信他所屬的人民黨將展現對國家的高度責任感。

此前，沙倫貝格與副總理、綠黨主席科格勒舉行會談。與保守黨組成聯合政府的綠黨周六晚間表示，支持沙倫貝格繼任總理，以維持保守黨-綠黨執政聯盟。