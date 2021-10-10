捷克總統澤曼住進重症監護病房 政府籌組增添變數

捷克總統澤曼目前已住進重症監護病房。捷克議會選舉剛剛結束，三個反對黨組成的"一起聯合黨"領先於總理巴比什領導的"ANO2011黨"，捷克總統突然入院增添政壇的不確定因素。

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法新社消息，捷克總統在總理任命起着決定性作用。周日，總統澤曼在與立法選舉中失利的總理巴比什會談後不久，被救護車緊急送往布拉格軍事醫院，抵達時總統出現昏迷。

澤曼的醫生紮沃拉爾 (Miroslav Zavoral) 表示，澤曼目前已住進重症監護室。

據《每日電訊報》報道，患有肝臟疾病的77歲的澤曼"情況穩定"，"可能會住院長達三周"。

但醫院發言人拒絕透露澤曼的健康狀況的詳細信息。總統的主治醫師紮沃拉爾將召開新聞發布會，就總統的身體狀況進行說明。

近日，捷克總統澤曼的健康問題引發外界猜測。澤曼曾在9月入院8天，總統府稱當時的住院原因為脫水和輕微疲勞。

在捷克議會選舉結束後，澤曼原本要領導在大選後籌組政府的談判工作，他的突然入院為政府籌組增添不確定因素。

今年77歲的澤曼長期吸煙，並曾有飲酒習慣，他患有糖尿病，要靠輪椅代步。院方說，因併發症需要接受深切治療。

在周六結束的議會眾議院選舉中，由三個反對黨組成的"一起聯合黨"聯盟以微弱優勢領先現任總理巴比什領導的"不滿公民行動"黨。

"一起聯合黨"領導人菲亞拉周日表示，已與"海盜黨/市長聯盟"簽署備忘錄，雙方有意組建新的多數派聯合政府。兩個聯盟黨在眾議院200席中佔有108席。

捷克民粹總理巴比什周日會見總統澤曼，希望能繼續掌權，結果澤曼因病緊急送醫並住進加護病房。選後至今，澤曼仍未正式表態，如今他又住院，為組建新政府的談判增添變數。

根據捷克憲法，總統可以指派總理，並由總理提名內閣，新內閣需在1個月內通過下議院信任投票。一旦總統人選懸缺，或無法履行職責，其任命總理的權力將轉交由下議院議長代理。