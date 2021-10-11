塔利班稱將與歐盟代表會談

阿富汗塔利班臨時政府代理外交部長穆塔基周一表示，塔利班領導人周二將與歐盟代表在多哈舉行會談。這是繼塔利班與美國代表會談之後，塔利班與歐盟國家再次對話，以尋求打破外交僵局。

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法新社消息，穆塔基周一在卡塔爾首都的一次會議上表示"明天(周二）我們將與歐盟代表舉行會談，此前我們與其他國家的代表進行了積極的會談"，但她沒有具體說明歐盟代表的級別和人數。

穆塔基並表示，"我們要與全世界建立正面關係，我們認為應維持平衡的國際關係，這樣的平衡關係有助於阿富汗的穩定。"

穆塔基周二在卡塔爾衝突與人道研究中心（Center for Conflict and Humanitarian Studies）主辦的一項活動中還表示，塔利班已會見過一些德國政府官員及一名英國國會議員。他說，我們不斷與各國代表進行正面會談。

8月在阿富汗掌權的塔利班政權尚未得到任何國家的承認。目前阿富汗在經歷了20年戰爭後面臨嚴重的人道主義危機，各國加強與塔利班的外交接觸。

塔利班代表周六在多哈會見了美國官員，這是塔利班自掌權以來與美國首次直接會談。塔利班代理外長穆塔基呼籲美國建立“良好關係”，而不是“削弱阿富汗現政府”。

塔利班高級官員上周在喀布爾會見了英國駐阿富汗特使西蒙·加斯。

而德國外交部發言人告訴法新社，德國代表團周一在多哈會見了“塔利班高級代表”。他表示，雙方討論了安全、恐怖主義威脅和人權等問題。