格奧爾基耶娃涉施壓為中國竄改數據 傳美日希望她下台

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃被指執掌世界銀行時操控數據以利中國，FMI與世銀年會周一開幕，仍未決定格奧爾基耶娃去留，據稱美、日都希望她下台；而法國消息人士稱針對FMI總裁的數據操縱指控不成立。

廣告 繼續瀏覽後續

國際貨幣基金組織發布聲明指出，執行董事會10日會見格奧爾基耶娃，以及指控她在2017年向世銀職員"不當施壓"，以在世銀"2018經商環境報告"拉擡中國排名的威凱平和而德律師事務所（WilmerHale）。FMI還稱，在審查過程中，董事會試圖"釐清細節"。

聲明稱："董事會的審查今天有了重大進展，以期儘快結束此案審議工作。"

知情人士透露，由24名成員組成的FMI執行董事會計畫11日再度開會，以決定格奧爾基耶娃的去留。

一名熟悉開會情況的消息人士表示，他相信董事會將同意格奧爾基耶娃續任總裁。

在8日的馬拉松式會議中，部分歐洲政府支持格奧爾基耶娃留任，她目前獲得法國和其他歐洲國家力挺；而美國等官員則希望有更多時間來研究關於世銀數據做假的不同說法。

英國"金融時報"此前報導，美國和日本都希望格奧爾基耶娃下台，但報導沒有援引特定消息來源。

這起醜聞可能蓋過備受矚目的FMI與世銀年會。會中格奧爾基耶娃將與世銀總裁馬爾帕斯攜手，組織與會專家討論全球新冠疫情復蘇、債務減免和加快疫苗接種速度等關鍵問題。

另據路透社消息在決定國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃命運的董事會會議召開之前，法國財政部的一位消息人士周一表示，針對她的數據操縱指控並沒有直接牽扯到她。

根據上月公布的一項獨立調查，世界銀行領導人，包括時任首席執行官的格奧爾基耶娃，對員工施加了“不當壓力”，以提高中國在該行《2018年營商環境報告》中的排名。

格奧爾基耶娃強烈否認了這些指控，這些指控可以追溯到2017年。

法國財政部消息人士說：“我們的看法是，大部分內容都擺在桌面上，(而且)律所的報告並沒有詳細說明會直接質疑格奧爾基耶娃的確切內容”。該消息人士補充說，“這就是為什麼法國支持格奧爾基耶娃，並希望今天我們能夠像董事會所說的‘很快’做出決定，以便繼續開展IMF的工作。"

法國和其他歐洲國家政府周五支持格奧爾基耶娃完成她作為IMF總裁的任期，而美國官員和其他國家則尋求更多時間來研究有關數據違規的不同說法。

歐洲的支持很重要，因為FMI總裁傳統上是由歐洲政府選擇的，而美國政府提名的是世界銀行總裁。