廣電總局：力挺愛國愛港藝人 強化大外宣以提升文化軟實力

中國廣播電視總局近日發布《廣播電視和網絡視聽「十四五」發展規畫》，當中除了不會令人意外的加強引導能力之外，更訂明要緊密配合粵港澳大灣區建設等國家重大區域協調發展戰略，加強網上直播和「短視頻」等節目的規管，還罕有地把新香港政治標準的「愛國愛港」列入力挺行列。另有就是強化大外宣來配合中國政策，藉建立國際傳播新格局來提升中國「文化軟實力」。

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廣電總局日前發布長43頁的《廣播電視和網絡視聽「十四五」發展規畫》，提出要從嚴從實、標本兼治，深入開展廣播電視和網絡視聽行業綜合治理工作，堅持「網上網下」統一導向和標準，完善調控措施，加強主體監管和內容管理。期望達到有效構建媒體聯動式主流輿論格局、提高產量以擴大內需、開展國際交流以加強讓中國故事“走出去”的實效等七個目標。

在提升行業治理體系和治理能力現代化水平一章中，廣電總局要求業界探索建立網絡視聽關鍵崗位從業人員管理和培訓機制，加強對網絡綜藝節目、網絡秀場直播和電商直播、短視頻等新業態管理。另外，還要完善「聯合懲戒」機制，深入整治泛娛樂化、低俗 庸俗媚俗、追星炒星、天價片酬、違規廣告等群眾反映強烈 的問題，嚴禁醜聞劣跡者發聲出鏡。而在重申一堆整治範圍後，突然加入「力挺愛國愛港藝人」。不過，《廣電規畫》未有闡釋如何對待不被視為愛國愛港的藝人，例如會否封殺等等。

文件在「新時代輿論引導能力提升」任務中提到，「十四五」時期要加強廣播電視區域引導能力，緊密配合粵港澳大灣區建設等國家重大區域協調發展戰略，推動建立廣播電視和網絡視聽區域協作聯盟，推進重大新聞報道協調聯動、推動重點關鍵人才交流培育，以提升區域廣電媒體規模效應和影響力。文件續要求，在 圍繞大灣區等各區域協同發展戰略時，探索構建「京津冀視聽走廊」、長三角和大灣區高新視聽產業集群，帶動廣播電視和網絡視聽產業區域性一體化高質量發展。

《廣電規畫》亦有章節談及加強國際傳播能力建設，以打造視聽國際傳播的新格局。具體而言，是強化”大宣傳”來配合中國大政方針的“一盤棋”理念，以創新手法推動廣電視聽「走出去」，提高海外綜合覆蓋能力，提升中國「文化軟實力」和中華文化影響力。為此，業界要加強具有自主知識產權的廣播電視和網絡視聽技術服務和產品供周邊及有關國家應用，不斷提升廣電視聽在國際市場的知名度和話語權。