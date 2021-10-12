歐盟宣布10億歐元援助阿富汗人民 避免社經崩潰

阿富汗塔利班周二在多哈首次會見了美國-歐盟聯合代表團；與此同時，歐盟宣布10億歐元援助阿富汗方案，表示將竭盡全力避免阿富汗發生重大人道災難和社會經濟崩潰。

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法新社消息，周二在意大利舉行的G20線上峰會上，歐盟承諾向阿富汗提供10億歐元的人道主義援助。

歐盟委員會主席馮德萊爾周二宣布10億歐元的一系列阿富汗人民援助方案，表示必須竭盡全力避免阿富汗發生重大的人道主義和社會經濟崩潰，當前需要儘快完成工作。

雖然歐盟沒有承認塔利班政權，但馮德萊爾表示，歐盟與阿富汗當局接觸的前提是在尊重人權基礎上，阿富汗人民不應為塔利班的行動付出代價，因此歐盟向阿富汗人民提供支持，以避免出現人道主義災難。

歐盟表示，阿富汗的社會經濟形勢正在惡化，隨着冬季即將來臨，數十萬阿富汗人面臨風險，僅靠人道主義援助不足以避免饑荒和重大人道主義危機。

歐盟提供的10億歐元援助方案除了援助疫苗接種、庇護所、保護平民和維護人權外，也將支持在阿富汗當地的國際組織，協助阿富汗鄰國對逃離的難民提供安全保障。

而面對經濟困境和迫在眉睫的嚴重人道主義危機，塔利班也正在尋求國際支援。在卡塔爾的協助下，歐盟與美國代表團周二與塔利班代表舉行首次面對面會談。

法新社援引歐盟發言人馬斯拉利 (Nabila Massrali) 表示，塔利班“允許美國和歐洲解決一些問題”，例如讓希望離開阿富汗的人有行動自由、獲得人道主義援助和捍衛婦女權利等。