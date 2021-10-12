消息：馬雲現身香港 螞蟻集團已賣出持有財新傳媒全部股份

據路透社周二援引兩名消息人士報導，阿里巴巴集團創始人馬雲目前正在香港，最近幾天曾與商業夥伴會面。另據消息人士透露，螞蟻集團日前已將持有的財新傳媒股份全部賣出。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社表示，阿里巴巴沒有立即回應正常營業時間以外的評論請求。馬雲的評論通常是通過公司發布的。提供這一消息的知情人士則拒絕透露身份。這些人說，馬雲上周在進餐時至少會見了 “數個”商業夥伴。

據企查查公開信息顯示，財新傳媒是一家提供財經新聞及資訊服務的全媒體集團，旗下擁有包括網站、期刊、視頻、圖書、會議等多層次的業務平台。成立之後，財新傳媒共獲得過四輪融資，投資方包括螞蟻、騰訊、CMC資本以及浙數文化等。

目前，螞蟻集團已經從財新股東名單上消失，騰訊通過深圳利通產業投資基金持有4.5655%財新股份。此前，在2016年，財新傳媒獲得來自螞蟻的數千萬元D輪投資。

10月8日，中國國家發改委就《市場准入負面清單（2021年版）》向社會公開徵求意見。徵求意見稿提到，禁止違規開展新聞傳媒相關業務。具體包括非公有資本不得從事新聞采編播發業務等六項內容。

《清單（2021年版）》指出，禁止違規開展新聞傳媒相關業務。非公有資本不得從事新聞采編播發業務。非公有資本不得投資設立和經營新聞機構，包括但不限於通訊社、報刊出版單位、廣播電視播出機構、廣播電視站以及互聯網新聞信息采編髮布服務機構等；非公有資本不得經營新聞機構的版面、頻率、頻道、欄目、公眾賬號等。

《清單（2021年版）》還規定非公有資本不得從事涉及政治、經濟、軍事、外交，重大社會、文化、科技、衛生、教育、體育以及其他關係政治方向、輿論導向和價值取向等活動、事件的實況直播業務；非公有資本不得引進境外主體發布的新聞；非公有資本不得舉辦新聞輿論領域論壇峰會和評獎評選活動。

《清單（2021年版）》明確，超過股比限制，非公有資本不得投資新聞傳媒領域特定業務。相關措施為：非公有資本參股有線電視分配網建設和經營股比限制。新聞媒體融資批准及控股權限制。轉製為企業的出版社、報刊社等，要堅持國有獨資或國有文化企業控股下的國有多元。此類企業上市後，要堅持國有資本絕對控股。《清單（2021年版）》列有禁止准入事項6項，許可准入事項111項，共計117項，比《市場准入負面清單（2020年版）》減少6項。