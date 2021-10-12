美媒：習近平着手審查中國金融機構與私企的關係

《華爾街日報》10月11日援引消息人士獨家報道說，中國國家主席習近平正在審查國有銀行和其他金融機構與大型私營公司之間建立的關係，由此擴大了在經濟領域遏制資本力量的努力。

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中央紀委國家監自11日晚起接連上傳了20篇要聞，指已委派巡視組，巡視四大國營資產管理公司、深圳證券交易所、國家外彙管理局、中證監、兩家政策銀行、中信集團、中投、人民銀行、四大國有銀行、兩大國營保險公司等召開巡視黨委工作動員會。在會內，各組組長均指，巡視是政治監督、是全面從嚴治黨的有力抓手。各機構均表示，會全力配合中央巡視組的工作。

《華爾街日報》援引知情人士的話稱，習近平正在對金融機構展開新一輪的全面核查，重點是國有銀行、投資基金和金融監管機構是否與民營企業之間變得過於親密，特別是最近幾個月受到北京批評的企業，包括負債纍纍的中國恆大集團、打車巨頭滴滴全球公司和備受矚目的金融科技公司螞蟻集團。這個核查是9月份宣布的，但沒有提供細節。

報道稱，這項審查由中央紀委國家監主導，針對的是在中國經濟領域佔據核心地位的25家金融機構，這是習近平近10年前掌權以來對單一領域最廣泛的一次審查；習近平一直以來都對該領域保持懷疑態度。這是習近平在明年年底中國領導層換屆之前，為引導中國經濟體系偏離西方式資本主義所採取的一部分舉措。屆時習近平料將打破慣例，在兩個五年任期之後繼續掌權。

據了解該計畫的知情人士介紹，從本月開始，中央紀委國家監人員將在這25家國有金融機構展開巡視，審查其貸款、投資和監管記錄，並要求回答與私營企業有關的某些交易或決定是如何做出的。這些人士稱，牽涉不當交易的個人可能受到中共的正式調查，之後可能會受到指控，同時被發現違規的實體都將受到處罰。

領導層還將根據檢查結果決定是否大幅削減這些國有金融巨頭的高管薪酬。財政部的一些官員已經在推動此類減薪，因為與其他行業相比，金融業的薪酬水平被認為太高。財政部是大型國有金融機構的出資人。官方媒體新華社報道稱，在9月26日的巡視工作動員部署會上，中央巡視工作領導小組組長趙樂際稱，負責巡視這25家金融機構的人員將深入查找存在的政治偏差。

中紀委和國務院新聞辦公室沒有回應《華爾街日報》記者的提問。被巡視的25家金融機構和文章中提到的其他公司的公關部門也沒有回應質詢。對金融行業進行巡視的同時，中國政府還在努力解決經濟對建築熱潮的依賴問題。由債務驅動的建築熱潮正引發中國房地產行業的動蕩。

習近平擴大在經濟領域的行動可能會產生一些影響，面臨削弱未來幾個月經濟增長的風險。分析人士認為，在這種不確定性下，許多銀行已經開始縮減對民營房地產開發商和其他企業的貸款。一些官員說，習近平的目標是確保中共完全掌控國家經濟命脈，防止金融業被大型民企和其他威脅政府影響力的有力參與者所控制。

知情人士稱，建設銀行對海航集團的貸款預計將成為新一輪審查的內容之一。建設銀行曾幫助海航集團的海外收購活動融資。海航集團曾在9月下旬披露，創始人陳峰不久前因涉嫌刑事犯罪被羈押。國有銀行對陷入困境的開發商中國恆大的貸款也將受到審查。中國恆大曾經是行業的寵兒，如今這家在3000多億美元的負債中苦苦掙紮的公司正面臨中國有史以來規模最大的違約事件之一。

中國恆大的主要貸款人之一是金融集團中信集團，該集團目前正在受到審視。多年以來，中信集團旗下的金融機構在中國創立了最接近華爾街風格的文化。上世紀70年代後期，中國最有名的“紅色資本家”榮毅仁創立了中信集團，目的是進行資本主義試驗。他們承擔著一些傳統貸款機構一直迴避的風險，甚至為中國恆大這類公司創建投資基金。

據知情人士透露，中國恆大2015年需要為項目籌集資金，從中信獲得了約30億美元的承諾。中信隨後將這些資金打包成投資產品出售給散戶投資者，以中國恆大的貸款償付為基礎，向投資者承諾高回報率。在該開發商潛在違約的情況下，這些投資者的資金也面臨風險。知情人士稱，在過去幾年裡，儘管中國政府對房地產貸款一再發出警告，但中信還是向中國恆大提供了100多億美元的資金。

據知情人士稱，審查人員還將調查一些國有基金對現在成為習近平科技整頓行動主要目標的民營企業的投資情況，包括主權財富基金中國投資有限責任公司以及大型銀行和保險公司運營的基金。其中一位知情人士說：“這些投資代表的是國家利益還是少數人的利益？”該人士表示：“這是一個關鍵問題。”

報道稱，習近平上一次對金融業進行審視是在2015年股災之後，當時他向中國證監會和有國家背景的券商派出公安官員，調查是否有監管人員與這些券商一同推動股票大跌，試圖發動“金融政變”，以破壞中國經濟和習近平的統治。當時的調查導致一些監管人員、銀行高管和被指從內部消息中獲利的投資者入獄。調查還導致中國政府停止了一些人們期待已久的改革，例如旨在降低民營企業發售股票難度的改革措施。