聯合國人權專家對香港根據國安法實施逮捕表達關切

由聯合國人權理事會任命的四名人權專家周二對香港民主活動人士、女性人權維護者鄒幸彤（Chow Hang-Tung）因被控“煽動顛覆”和擔任外國代理人而被捕深表關切，並敦促當局避免使用《國家安全法》，並重新考慮其適用問題。 人權律師鄒幸彤於2021年9月8日被捕。她是香港支聯會的成員，該組織組織了一年一度的燭光守夜活動，紀念1989年天安門廣場的抗議活動。根據《國家安全法》，其他幾名活動人士也遭到類似的逮捕和指控。

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聯合國人權專家表示:“恐怖主義和煽動叛亂的指控正被不正當地用來扼殺基本權利的行使，這些權利受到國際法的保護，包括言論和意見自由、和平集會自由以及參與公共事務的權利。

專家們以詳細的書面分析向中國政府表達了他們對香港特別行政區《國家安全法》的關切，強調該法根本不符合國際法和中國的人權義務。

專家們還對《國家安全法》規定的“外國代理人”的資格界定表示關切。他們呼籲政府確保各協會能夠尋求、接受和使用來自外國或國際來源的資金，而不設置不適當的障礙。

專家們說：“通過對資金施加不當限制和懲罰外國資金的接受者的這種監管措施，侵犯了結社自由的權利以及其他人權。”

他們進一步提醒中國政府，恐怖主義和顛覆國家安全是極其嚴重的罪行，國際法對此具有嚴格的定義。“這些標籤不應該應用於不符合現有國際標準規定的門檻的犯罪。這樣做破壞了這些法律標準的完整性，削弱了對人權和國際和平與安全具有約束力的國際法規範。”

聯合國專家們補充說:“當政府不當使用恐怖主義行為和煽動罪來為平息國內異議、限制抗議和遏制民間社會和人權維護者的批評作為借口時，恐怖主義行為和煽動罪的嚴重性遭到貶低，這令人深感不安。”

專家們表示，《國家安全法》的適用也引發了對公平審判的擔憂。他們強調，法官兩次拒絕鄒幸彤的保釋，理由是如果她被釋放，將繼續威脅國家安全。法官還拒絕取消報道限制，稱如果媒體報道聽證會，不符合司法利益。

專家們敦促政府立即廢除並獨立審查《國家安全法》，以確保其符合人權和國際法。

他們表示:“香港需要重振獨立的司法機構，暫停適用這項法律，並從根本上重新考慮其用途。”