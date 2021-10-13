中國化工集團收購了瑞士先正達集團 醞釀二次上海上市集資遭暫停

據上海證交所10月11日發布的消息顯示，農化巨頭先正達集團(Syngenta)計畫在中國進行的100億美元(約合645億人民幣)首次公開募股因財務信息不全被推遲。

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據瑞士新聞報道稱，上交所暫停先正達集團在中國發行上市。

2017年，國有企業中國化工集團於以440億美元的價格收購了總部位於巴塞爾的瑞士農業技術企業先正達集團。中國化工在上交所科創板的上市申請於7月初被批准，曾一度被廣泛預計將成為今年全球規模最大的IPO。

9月30日，上交所科創板中止了57項上市申請，其所引述的原因為缺少最新的財務信息。根據證交所規定，申請材料中記錄的財務信息過期時，申請人必須補充提交信息。

消息人士向路透社表示，中國化工集團也在考慮先正達的二次上市，此次上市時間可能在上海首秀後不到一年的時間裡。蘇黎世、倫敦以及紐約都是目前正在審核中的上市選擇。

據該報道，航空配餐供應商佳美集團(Gategroup)與先正達集團先後於2016年和2017年被中國公司收購。這引起了瑞士當局的警覺，瑞士政府也因此制定了新規則。未來，外國國有資金或與國家有關聯的資金在收購瑞士企業時將受到更嚴格的監管。瑞士政府已制定出外資監管系統的大致框架。出於對全球範圍內公司收購潮的擔憂，瑞士議員們於2020年3月通過了一項旨在保護瑞士經濟的動議。