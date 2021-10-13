中國網紅或有一波補稅潮

中國河南鄭州稅務單位近日追征一名“網紅”人民幣662萬元稅金，顯示網絡直播可能也要被納入稅收監管重點，多名財稅專家表示，年底前將有一波明星網紅補稅潮。中國媒體說，這代表繼2018年至2019年影視行業查稅後，網絡直播也已被納入稅收監管重點。消息沒有提及該網紅直播內容範圍與收入額細節。

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據星島日報引述財新網消息，河南鄭州金水區稅務局近日運用大數據自動提取數據，追征一名網紅的662萬元稅款。就河南網紅遭追千萬稅款事件，中央社今天報道稱， 中國直播補稅潮將開始。

據消息，這是中國大陸目前公開的第一筆網絡主播補稅案例。與範冰冰、鄭爽等藝人情況不同的是，這名主播屬於“欠稅”，而非“偷逃稅”，兩者主要區別在於欠稅不具備主觀意願，因此懲罰比偷逃稅小。另一個不同點是，這名主播欠稅是稅務機關通過常規個所稅彙算清繳系統發現的，而非被舉報而遭查處。

在此之前，中國國家稅務總局曾發布通知，要求進一步加強文娛領域從業人員稅收管理。9月18日，中國國家稅務總局辦公廳發布通知，要求要定期開展稅收風險分析，近期要結合2020年度個人所得稅計算清繳辦理情況，對存在涉稅風險的明星藝人、網絡主播進行一對一風險提示和督促整改。

9月28日，中國國家稅務總局隨即公開表示，有2名主播被指涉嫌違規將個人收入轉變為企業營收，虛假申報少繳個人所得稅，且涉及金額相對大。