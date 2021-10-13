中國正在考慮提升國家市場監督管理總局(SAMR)下屬反壟斷局的地位，以加大對反競爭行為的打擊力度。中國政府在尋求提升反壟斷能力時，借鑒了歐洲反壟斷機構的經驗。

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據路透社今天報道稱，為加強打擊反競爭行為，中國計畫提升反壟斷局級別。路透社引述兩名知情人士表示，中國正在考慮提升國家市場監督管理總局(SAMR)下屬反壟斷局的地位，以加大對反競爭行為的打擊力度。

今年3月中國國家主席習近平發表重要講話強調，推動平台經濟規範健康持續發展，要加強規範和監管，維護公眾利益和社會穩定。在中國國家主席習近平的敦促下，曾經默默無聞的市場監管總局今年高調採取行動，以根除和懲罰反競爭行為，特別是在龐大的網絡“平台”經濟領域。據這兩名知情人士表示，根據政府正在考慮的新架構，反壟斷局將成為國家反壟斷局，並升級為副部級，但仍隸屬市監總局。消息人士稱，行政級別提高，將有助於反壟斷調查人員在審查併購案時獲得資源。

據上述人士稱，擬議中的新架構還將加強市監總局的內部研究能力，而此前該部不得不將研究工作外包。擬議新架構的細節此前未曾被報導過。

稍早路透社說，市監總局正在增加人員和其他資源，加大力度打擊反競爭行為，特別是針對中國一些大型企業；同時市監總局還計畫將案件審查權下放給地方機關，並從其他政府機構獲得更多人手，以處理需要廣泛調查的案件。

消息人士稱，反壟斷局升級後將由國家市場監督管理總局副局長甘霖領導。消息人士稱，該計畫可能會發生變化，需要獲得國務院以及全國人大的最終批准。

該報道稱，據一位知情人士表示，中國政府在尋求提升反壟斷能力時，借鑒了歐洲反壟斷機構的經驗。今年8月，國家市場監督管理總局反壟斷局在其網站上表示，邀請了歐盟、美國等國家和地區反壟斷執法機構官員、跨國企業和律所從事反壟斷工作的實務界人士進行遠程視頻授課。