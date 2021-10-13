中國9月汽車銷售大跌 電力和芯片短缺構成主要障礙

隨着全球芯片持續短缺以及中國拉閘斷電的影響，中國9月份的汽車銷售較一年前暴跌了19.6%，並已經連續第5個月下降，而今年第3季度也比去年同期下降了13%。但是，美國新能源汽車製造商特斯拉在中國的銷售業績則獲得了大幅提升。

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每年9月和10月是中國汽車銷售的旺季，因此被稱為“金九銀十”。但是，中國汽車銷售的中國汽車工業協會(China Association of Automobile Manufacturers，CAAM)星期二(10月12日)發布的數據顯示，9月份，中國的汽車銷售量為207萬輛(各類汽車)，年比跌幅近20%。

該協會稱，汽車銷售下降的原因是，由於煤炭緊張造成的發電量不足而出現的電力短缺，再加上已經持續很長一段時間的全球芯片供應緊張，迫使許多主要車廠停工或減產。

不過，該協會補充說，中國的芯片供應緊張9月份已經緩解，並預計今年最後3個月的供應會持續改善，儘管仍有一些限制。

路透社報道說，9月份汽車銷售的一個亮點，是新能源車(New Energy Vehicles，NEV)的銷售增長了一倍多，達到35.7萬輛，包括電動車、油電混合動力車和氫燃料電池車。

美國電動汽車製造商特斯拉在汽車銷售普遍走軟之際，異軍突起，獨領風騷。特斯拉在上海生產的3型轎車和Y型運動-工具多用途車(SUV)9月份銷售了5.6萬多輛，創出特斯拉兩年來的最高記錄，比8月份的4.4264萬輛上猛增了27%。

中國汽車工業協會的一位官員表示，新能源車2021年的銷售可能達到300萬輛，遠遠超過去年的140萬輛。

另據日本共同社報道，日本最大的汽車生產商豐田在中國的9月份汽車銷售比去年同期暴跌了近36%，只有11.5萬輛，比8月份下降了11.9%。本田9月份在中國的銷售則下降了28.1%，為12.1448萬輛。日產汽車公司9月份銷售汽車10.4443萬輛, 降幅為26.2%。

路透社說，在中國運營的日本汽車公司可能繼續受到芯片短缺的困擾，預計至少持續到今年年底。