傳中印邊界談判不順 10萬大軍仍對峙

印度軍方與中國解放軍在邊境進行軍事討論，尤其雙方在實際控制線爆發衝突後，已舉行第13輪談判，傳無結果。消息說，中國與印度兩國軍事指揮官9日在拉達克一側的摩爾多（Moldo）舉行第13輪軍事會談，只是，8個半小時談判破裂，雙方都在12日發出聲明指責對方。

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據新頭殼報道，印中邊境第13輪談判破裂，10萬大軍對峙17月再繼續。據《今日印度》消息，在1場印度秘密會議上，印度陸軍將領納拉萬將軍對中國軍隊正在實際控制線建設基礎設施和部隊，感到擔憂。他說“如果中國人留下來，我們也留下來”。目前印中雙方在LAC沿線，大約各部署了5萬至6萬名軍力。

據該報，中方沿拉達克（Ladakh）東部的實際控制線，建造幾十棟防風雨建築，還設置新的直升機停機坪、拓寬跑道、建立新的地對空導彈與雷達陣地等。

兩國軍事指揮官9日在拉達克一側的摩爾多（Moldo）舉行第13輪軍事會談，只是，8個半小時談判破裂，雙方都在12日發出聲明指責對方。

印方發言人痛批，北部邊境發生的對峙都是因為中國解放大規模集結，也不同意此次印度提出的建設性提議。

中方則由解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華發表聲明，反控印方堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加困難。

據該報道，這場印中邊境對峙，從2020年6月，雙方軍人在拉達克爆發數十年來最嚴重流血衝突後，雙方就一直邊進行談判，邊增加駐軍。拉達克地區的氣溫在冬季1月可能降到攝氏零下30度，雙方駐軍留守在這條有爭議的邊境附近，今年將度過第2個嚴冬。