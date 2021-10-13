另類羅生門？缺電破了煤炭禁令 水災又阻加大採煤

中國的動力煤價格在周三飆升至紀錄新高，產煤大省山西的洪災加劇了供應緊張問題，同時中國政府放開電價的新舉措提振了發電廠的需求，此措施將刺激更多的燃煤發電。山西和內蒙古地方政府已經要求約200家煤礦提高產量，但暴雨已經致使山西60座煤礦停產。

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據路透社今天報道稱，中國煤炭價格刷新紀錄高位，山西洪災加劇供應緊張問題。

路透社說，中國是全球最大的煤炭消費國，一直在努力應對能源短缺和燃料價格創新高導致的日益嚴重的能源危機。中國政府已經採取一系列措施提高煤炭產量，並限制工廠的電力需求。

山西和內蒙古地方政府已經要求約200家煤礦提高產量，但暴雨已經致使山西60座煤礦停產。山西一位官員周二在新聞發布會上說，年產量合計為480萬噸的四個煤礦仍然關閉。

交投最活躍的1月鄭州動力煤期貨周三早盤上漲8%，報每噸1,781元，今年迄今累計飆升124%。11月期貨上漲9.4%，至逾1,800元。

路透社說，中國上日宣布，將於本周五有序放開全部燃煤發電電量上網電價。此次改革是電力市場化改革又邁出的重要一步，核心是真正建立起了“能跌能漲”的市場化電價機制。這一改革預計將刺激更多的燃煤發電，是旨在緩解電力供應緊張的一系列措施中的最新一項。近幾周來，電力供應緊張已迫使中國多個行業限制用電量。