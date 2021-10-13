哈佛大學“北京書院”將改名“台北書院”明年由北京遷去台北

從2022年起，“哈佛北京書院”將由北京遷去台北，名稱改為“哈佛台北書院”。

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據《哈佛克里姆森報》（The Harvard Crimson）報導，“哈佛北京書院”是哈佛大學與北京語言大學聯合創辦的暑期中文學習項目，然而，近年來北京校方的態度日益惡劣，哈佛決定改為與台灣最負盛名的大學台灣大學合作。

據資料介紹：“哈佛北京書院”安排了中文強化課程、語伴輔導、中國文化講座、社會實踐調查、中國家庭交流、文化遊覽等學習和交流活動。自2005年創辦以來，已有約1300名來自美國大學的學生參加“哈佛北京書院”的學習。

哈佛大學中文項目主任劉力嘉教授（Li Chia Liu）表示，北京語言大學沒有為“哈佛北京書院”的學生提供統一的宿舍，學生被分配在兩間不同質量的宿舍中，或另找酒店讓學生住在一起。基於他們提供的條件，我們真的無法以希望提供給學生的環境來經營這個計畫。

由於美國獨立紀念日恰好在進修期間，參加課程的哈佛學生往往會舉辦一個小型派對，學生和教師們一起吃披薩、唱美國國歌來慶祝。然而從2019年起，北京校方表示，學生們不能再舉辦這個節日派對。劉力嘉說：“我們被告知，我們的學生不能美國國歌、不能慶祝。”

劉力嘉對《哈佛克里姆森報》表示，她懷疑這種不友善的態度可能是北京當局對美國態度改變後的結果。

據哈佛大學校方聲明，“台北書院”具有“同樣嚴格的語言課程”，同時也將安排學生前往台灣一些最具歷史、文化和地理意義的地點。學生可一起遊覽故宮博物院、陽明山國家公園、士林夜市、九份等景點，並參與書法、音樂、太極、麻將等方方面面的課外活動，讓學生體驗中華與台灣本土文化。

此外，課程還會與當地大學生交流，並與台灣家庭聚會，實際練習漢語，結交新朋友。課程還承諾為學生提供住宿，學生將住在“鄰近台大校園的新式學生宿舍大樓，有舒適的房間和私人浴室”。

劉力嘉說台北有現代和傳統的有趣結合，是一個練習中文的好地方。

劉力嘉還提到，此前美國國家安全教育計畫下轄的“語言旗艦學習計畫”，同樣把設在北京的機構遷往台灣。