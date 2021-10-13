"國殤之柱"製作者：若被粉碎，市民要到港大收集碎片

香港大學日前要求支聯會在10月13日移走位於港大校園內控訴六四屠殺的“國殤之柱”，引發廣泛關注。支聯會清盤人蔡耀昌、鄧燕娥在時限屆滿日回復港大，指港大應與“國殤之柱”擁有人丹麥雕塑家高志活直接接洽處理比較合適。製作“國殤之柱”的丹麥雕塑家高志活丹麥時間12日發聲明表示：希望能夠在有序、絲毫無損下將雕塑運出香港，希望各方尊重他有“國殤之柱”的擁有權，若雕塑有任何損失，港大須承擔一切責任。若“國殤之柱”被粉碎，呼籲市民到港大收集碎片，形容碎片可象徵，“The empire passes away - but art persists （帝國逝去，但藝術永存）”。

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港大10月7日委託律師行向支聯會發信，要求支聯會10月13日下午5點聯絡港大物業處，並移走豎立在黃克競平台的“國殤之柱”雕塑。支聯會及其清盤人證實，收到香港大學的律師信，要求在上述時限前移走校園內的“國殤之柱”，否則視為放棄。

支聯會清盤人蔡耀昌、鄧燕娥在期限屆滿日回復香港大學委託的律師行，指“國殤之柱”屬於原創作者丹麥雕塑家高志活（Mr.Jens Galschiot），得知近日高志活已發公開信，表明他仍是“國殤之柱”擁有人，並據悉他已委託律師跟進“國殤之柱”有關事宜，未來較合適的做法是由香港大學校方直接與高志活代表律師接洽處理。

蔡耀昌認為，香港大學作為一個具言論及學術自由的空間，有社會責任及使命保留“國殤之柱”，期望校方依據過往20多年的行事標準，繼續容許“國殤之柱”於港大校園豎立。

律師函說，如果支聯會不理睬港大的這一要求，港大將不會考慮支聯會未來就“國殤之柱”提出的任何要求，而港大將會在合適的時間、以何時的方式處理這一雕塑。

“國殤之柱”用銅製作，高約8米，是香港六四燭光晚會的主要標誌。雕像上有50個身軀扭曲、面容痛苦的人像，象徵六四血腥鎮壓的死傷者。該雕塑的創作者是丹麥藝術家高志活( Jens Galschiot)。1997年香港民眾在維園舉行燭光集會時，這個雕像首次與香港公眾見面，之後港大學生會投票通過讓這個雕像永久矗立於港大校園。

據法新社報道，高志活在回復法新社電郵的時候表示，他對這個消息感到震驚。高志活表示，這個雕塑是中國境內紀念六四的唯一塑像，拆除它的計畫是對塑像的“褻瀆”。

法新社引用高志活的話說，“我希望‘國殤之柱’能夠像今天一樣繼續留在香港。從歷史的角度看，這將是正確的。國殤之柱是一件重要的藝術品，它與香港有歷史淵源，應該留在中國的土地上”。

法新社說，香港大學沒有回復法新社對此事的問詢。

據港媒報道，已決定解散的支聯會的清盤人的蔡耀昌周五在回復港大校長張翔的信函時表示，港大要求支聯會短時間內移走“國殤之柱”並不合理。他強調，香港大學作為一個具言論及學術自由的空間，有社會責任及使命保留“國殤之柱”，希望校方“依據過往20多年的行事標準，繼續容許“國殤之柱”留在港大校園。

連數十年來一直堅持組織六四燭光晚會的支聯會也在9月底宣告解散。