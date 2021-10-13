長津湖火了 又抓一個敢說蛋炒飯的

『長津湖』打破票房記錄，符合中國官方宣傳愛國主義，“抗美”的邏輯，但“副作用”是引發中國民眾探究朝鮮戰爭真相的強烈興趣。官方又害怕人們去深究，說多了就給你戴一頂“侮辱英烈”的帽子，繼羅昌平被抓後，又有一位因為說了“蛋炒飯”被刑拘了。

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這麼多人議論『長津湖』，初始與官方有太大關係。官媒一方面追捧『長津湖』如何如何好，鼓動人們去看，越多越好，另一方面，看得人多了，總有人發出疑問，誰敢大聲說出來誰就遭到打壓。

10月6日被抓捕的是知名記者羅昌平，他對官媒吹捧“冰雕連”不平，因為幾個連的戰士，在嚴冬，穿着單衣，還沒有跟對手交鋒，在朝鮮的山頭上活活被凍死，官媒卻把這種非人道的場景詩化為“全員化作了晶瑩的冰雕”，甚至成了“國家和民族尊嚴的象徵”。

羅昌平質疑當年中國參加朝鮮戰爭“正義性”，他在微博寫道：“半個世紀之後，國人少有反思這場戰爭的正義性，就像當年的沙雕連不會懷疑上峰的‘英明決策’。“ ”至於這場戰爭，不必作過多的評價，看看現在的朝鮮和現在的韓國，所有答案一目瞭然。“結果他被抓走了。

有一位名叫左右的佑佑的網民10月7日在微博留言：“寒戰最大成果就是蛋炒飯，感謝蛋炒飯，沒有蛋炒飯，我們就跟曹縣一樣沒區別。當然，可悲的是現在也區別不大”，10月8日，這位網民被南昌市公安局以“侮辱抗美援朝志願軍英烈的言論，造成不良影響”拘留10天。

“蛋炒飯”涉及朝鮮戰爭一段秘密，紐約時報日前有報道說，中國重大損失的細節多年來一直被保密。根據習近平去年引用的官方死亡人數，有19.7萬名中國士兵死亡，儘管歷史學家普遍認為這個數字要高得多。即便是現在，毛澤東之子毛岸英的去世仍是一個充滿矛盾的話題，多年來坊間一直有一種說法，認為是他一時興起想炒蛋炒飯吃而不慎殞命。”

毛澤東之子毛岸英，朝鮮戰爭時他在志願軍總部彭德懷司令身邊工作，有種一直流傳的說法指他利用美軍轟炸間歇，到防空洞外面炒蛋，被美軍發現煙火後飛過來投擲了一顆燃燒彈，炸死了。

但是，後來不知為什麼，這一說法列入被禁之列，最明確的禁令來自7月15日在湖南省長沙市舉行的“2021中國網絡誠信大會”，大會發布“正本清源，明理增信”涉黨史闢謠榜，列出十大涉黨史謠言，其中第四大就是關於毛岸英的，“毛岸英犧牲是因為做蛋炒飯暴露了目標？謠言！”第十大是關於朝鮮戰爭的：“抗美援朝不是保家衛國，謠言！”

毛岸英之死的細節如果說還有待進一步確認的話，朝鮮戰爭乃金日成發動已為史家確認，金日成想把南朝鮮打下來，出兵侵略南韓，中國出兵幫助朝鮮，聯合國認定朝鮮侵略，出兵阻擋侵略，聯合國的決議文寫得一清二楚，可以上網去查。

如果說“抗美援朝”是中國官方的認定，“保家衛國”純粹就是為毛出兵朝鮮找了一個說辭，誰也沒有威脅中國，不存在保家衛國的理由。

『長津湖』演紅了，再這樣演下去，恐怕人們提出的問題會更多，難道官方要一個一個抓下去？