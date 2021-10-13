默克爾通過視頻向習近平告別

據德新社報道，即將退休的德國總理默克爾和中國國家主席習近平於周三（10月13日）舉行了一次視頻會議。德國聯邦政府副發言人菲茨(Martina Fietz)說，這是默克爾與習近平的"告別通話"，受疫情影響只能以視頻會議的形式舉行。菲茨透露，兩國領導人在通話中就德中關係的發展以及當前重大國際話題交流了看法，"其中包括G20峰會的準備工作、氣候保護議題、疫情防控、人權、歐中投資協議等。"此外，默克爾和習近平還談到了2022年德中建交50周年的慶祝事宜。

廣告 繼續瀏覽後續

默克爾沒有作為候選人參加本屆德國聯邦議會選舉。根據德國《基本法》，9月26日聯邦議會大選後，默克爾總理領銜的聯邦內閣仍然在職，一直到一個月後的10月26日新一屆聯邦議會首次召開全會為止。10月26日之後，只要新一屆政府沒有完成組閣、宣示就職，默克爾就繼續擔任看守總理。

德國大選後，中國表達了和德國繼續友好合作的願望。北京外交部發言人對默克爾在任期內非常重視發展與中華人民共和國的關係表示讚賞。 她說：“中國非常欣賞這一點。”

中國官媒新華社對視頻會晤做了較詳細的報道。新華社引述通話內容稱，習近平積極評價默克爾任內為推動中德、中歐關係發展所作的貢獻。習近平說：“人之相識，貴在相知；人之相知，貴在知心”。"中國人重情重義，我們不會忘記老朋友，中國的大門隨時向你敞開。希望你繼續關心和支持中德、中歐關係發展。"習近平還希望"歐方堅持獨立自主，真正維護歐盟自身利益和國際社會團結，同中方和其他各國一道，共同致力於解決和平與發展的世紀難題。"而默克爾則回應說，"歐盟應獨立自主地發展同中國的關係，雙方可以就彼此存在差異和分歧的問題加強對話交流，相信歐中關係能夠克服各種複雜因素繼續發展。……我將繼續為促進德中、歐中理解與合作作出積極努力。"

據德國財經消息網報道，默克爾周三在德國經濟亞太委員會 (APA) 新任主席羅蘭·布希 (Roland Busch) 就職典禮上發表講話，要求德國經濟界促進與亞太地區更密切的經濟關係，並呼籲經濟界支持歐盟與中國之間的投資協議。

她說，在這方面已經取得了很多成就。 “然而，（協議的）批准存在相當大的困難。我希望 亞太委員會努力確保該協議能夠得到批准。”但很明顯，亞太地區不僅僅是中國。

她還提出了歐洲與亞太地區打交道的三項原則，藉助這些原則，可以在困難重重的情況下深化合作。 她說：我們需要的是一套可靠的可確保公平貿易的規則，可持續的經濟關係和貿易夥伴的多樣化。