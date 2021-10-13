CNN：中印邊界爭端升溫 談判入僵局？

美國有線電視新聞網（CNN）10月13日報導：儘管中國在台灣海峽軍事動作頻頻而被聚焦，但中印邊界領土爭端升溫，看起來更可能率先失控。

廣告 繼續瀏覽後續

16個月前，中印兩大核武國的軍隊在喜馬拉雅山地區，沿兩國之間的實際控制線展開一場致命肉搏戰，造成至少20名印度軍人、4名解放軍身亡，是40多年來最嚴重的實際控制線衝突。之後中印軍事領導人舉行面對面會談，以緩和緊繃情勢。

據未經證實的報導，現在中印邊界局勢似乎再度趨於緊張，中印軍人都曾遭對方短暫拘留，目前當地軍隊已強化陣地防禦，同時緩和情勢的談判似乎陷入僵局。10日登場的中印第13輪軍長級會談顯然未能化解僵局；中印早前的討論為邊界安寧取得些許進展，但印度國防部11日發聲明指控中國不再配合。聲明寫道：“印方指出，實際控制線局勢是因中方單方面企圖改變現狀，違反雙邊協議而造成的。印方因此就解決剩餘（邊界段）地區給出建設性建議，但中方不同意，也無法提供任何前瞻性提議。”

中國解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華則聲明表示，中方致力促進邊境局勢緩和，為維護兩軍關係大局，展現充分誠意，然而，印度仍堅持提出不合理、不切實際的要求，使談判更加困難。

中國官媒環球時報強調，中國專家已示警新衝突風險，北京不僅要在談判桌上拒絕讓步，也要準備好抵禦印度新的軍事侵略。環時引述復旦大學南亞研究中心副主任林民旺的發言報導：“在美國的印太戰略中，美國非常重視印度。美國總統拜登上台後美印互動頻繁，加緊協作，對中國共同實施遏制，因此印度認為有信心，有底氣來對中國提出不合理要求。”

CNN指出，台灣和喜馬拉雅地區雖相隔4500公里，且環境完全迥異，但在與北京的升溫領土糾紛上，中國都稱美國是這一切的核心。