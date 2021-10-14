一名淋油燒殺藏人前妻的男子遭判死刑

據法新社今天報道稱，30歲的藏族微博博主Amuchu（昵稱Lamu）在社交網絡豆瓣上曾被數以萬計的粉絲關注，豆瓣是中國版的抖音TikTok。Lamu曾發布自己在山上行走、家中烹飪或穿着傳統藏族服裝唱歌的圖片而受歡迎。2020年9月，當她在父親的家中於社交網絡上發表直播講話時，她的前夫對她淋油後點燃焚燒。兩周後，受害者Lamu在醫院因嚴重燒傷而死亡。中國四川一家法庭今天判處兇手死刑。

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這場悲劇在中國引發了強烈的憤慨，並開啟了一場關於家庭暴力的辯論，特別是在農村地區或少數民族中缺乏懲罰的問題，引起關注。

法新社說，Amuchu在遇害前三個月與她的暴力丈夫離婚。該兇犯被中國西南部四川省阿壩州的一家法院以預謀殺人罪判處死刑。該報道稱，該州有許多藏族人居住。

據法院在一份公告中說，他的罪行 "極其殘忍，對社會的影響極其惡劣"。

Amuchu死後，社交網絡上有數百萬人呼籲伸張正義，但他們使用的詞語後來被當局查禁。

中國當局在2016年才對家庭暴力進行處罰，但根據權威官方中華全國婦女聯合會在2013年發表的一項研究說，每四個中國婦女中就有一個在生活中至少經受過一次家庭暴力。

中國最近修訂了離婚法，規定在允許分居前有一個月的冷靜等待期，這是一項旨在打擊衝動離婚的措施。但這項改革被批評為有可能使受害者不必要地被暴力虐待的配偶再控制。