中國預報神舟十三號將升空 首位女宇航員進空間站

中國神舟十三號載人飛行任務發布會今天預告，神舟十三號定於周六凌晨發射，中國航天員將在軌駐留六個月、出艙兩至三次。路透社說，中國是世界上第三個獨立掌握載人航天技術的國家。

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據路透社今天報道稱，根據中國神舟十三號載人飛行任務發布會周四透露，神舟十三號載人飛船瞄準北京時間10月16日（周六）0時23分發射。是次飛行任務中，航天員將首次在軌駐留六個月，出艙兩至三次。

出席發布會的中國載人航天工程新聞發言人林西強介紹，六個月也是空間站運營期間航天員乘組常態化駐留周期。 新的“太空出差三人組”包括翟志剛、王亞平和葉光富。其中，王亞平將是首個進駐中國空間站的女航天員，也將成為中國首位實施出艙活動的女航天員。 她2013年曾在天宮一號工作和生活12天。

天宮一號是中國送入太空的首個目標飛行器。 此前在9月17日，神舟十二號載“太空出差三人組”成功返回，三名航天員狀態良好。三人在空間站組合體工作生活了90天，刷新了中國航天員單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。

據消息，和神舟十二號相比，神舟十三號載人飛船將採用自主快速交會對接的方式，首次徑向停靠空間站，屆時中國空間站將實現核心艙、兩艘貨運飛船、一艘載人飛船共四個飛行器組合運行。

路透社說，從1992年9月21日立項至今，歷時近30年中國實現了從步入太空到建立空間站，並將於明年建成國家太空實驗室。中國成為世界上第三個獨立掌握載人航天技術的國家。