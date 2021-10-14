傅瑩今促“努力塑造可信可愛可敬的中國形象”

中國外交部前副部長傅瑩今天在人民日報撰文表示，中國近年國際話語權和影響力顯著提升，但也面臨著新的形勢和任務，必須加強和改進國際傳播，“塑造可信、可愛、可敬的中國形象”。傅瑩還稱要改進國際傳播方式方法，因時而動、順勢而為。文章沒有提及戰狼問題。

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據中央社今天報道說，中國前副外長傅瑩撰文稱應塑造可信的中國形象。傅瑩現任中國全國人民代表大會常務委員會外事委員會副主任委員，併兼任北京清華大學戰略與安全研究中心主任。她近年時常撰文，宣揚以柔性方式加強中國國際良好形象。

傅瑩在這篇題為“努力塑造可信可愛可敬的中國形象”文中說，中國要進一步增強國際傳播能力，為改革發展穩定營造有利外部輿論環境。傅瑩在文中說，中國近年來國際話語權和影響力顯著提升，但也面臨著新的形勢和任務，“我們要進一步加強和改進國際傳播，努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象，為我國改革發展穩定營造有利外部輿論環境，為推動構建人類命運共同體作出積極貢獻”。

文章稱，中國從一個貧窮落後的國家發展成為世界第二大經濟體，國際社會對中國的關注愈來愈多。中國要進一步增強國際傳播能力，讓世界了解真實、立體、全面的中國，以利於更好地發展自己、更好地展現負責任大國形象。

文章強調，中國的國際形象需要由中國人去樹立，講好中國故事需要每一個中國人的努力。讓更多中國人講好自己的鮮活故事，往往會取得事半功倍的傳播效果。

文章最後表示，中國要充滿自信和底氣地講好中國故事、傳播好中國聲音，與其他國家交流互鑒、取長補短，抓住當前形勢下做好國際傳播的良好機遇，改進國際傳播方式方法，因時而動、順勢而為。