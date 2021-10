博明談病毒溯源：世衛難以查明病毒真相 實驗室泄露證據在增加

《華盛頓觀察家報》10月13日刊文介紹:美國前副國家安全顧問、胡佛研究所傑出訪問學者博明(Matthew Pottinger)在2021年全球安全論壇的座談會(the Soufan Center’s Global Security Forum)上,就新冠病毒起源問題指出:“自然起源論目前仍然存在,但實驗室泄漏變得更有可能”。

廣告 繼續瀏覽後續

博明指出,COVID-19從武漢實驗室泄漏的證據越來越多,但關鍵線索多是由普通公民和互聯網偵探發現的,而非情報界。

他說, “我看了兩方的間接證據清單,我想說的是,意外泄漏的證據數量遠遠超過了自然起源。” “目前仍無法排除自然起源論,但從證據上看,實驗室泄漏變得更有可能。

博明還表示,儘管中共當局一直努力阻撓國際調查人員查明COVID-19起源。但是,北京顯然無法阻止努力挖掘證據的全球調查。

他說:“從公眾空間中出現的東西,從有決心的科學家和其他正在調查此事的人那裡出現的東西,就像私家偵探一樣⋯⋯間接證據肯定在迅速積累,表明這是一次意外泄漏。”

此前,全球民間病毒溯源組織DRASTIC,從多位匿名舉報人獲得了一份生態健康聯盟向美國國防高級研究計畫局(DARPA)申請科研經費的報告。博明就此說:“我高度懷疑,情報界不知道武漢病毒研究所已提交了一份撥款提案,以創造一種與感染全球的病毒(COVID-19)非常相似的病毒。”

世界衛生組織(WHO)周三(10月13日)提名26名專家組成“新型病原體起源科學諮詢小組”(Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens,簡稱SAGO)。世衛表示,該小組可能是確定病毒起源的最後機會,並敦促北京合作。

博明卻認為,聯合國機構可能無法勝任這項任務。博明說:“我們必須對自己誠實,全球機構、聯合國機構,包括世衛組織,發揮着重要的作用,但我們經常賦予它們一些它們沒有的責任和權力。”

博明進一步解釋說,“它們不是主權政府”,“它們是世界上每個國家,包括中國,都有利益關係的機構。”