國際奧委會官員明確拒絕抵制北京冬奧會的呼聲

國際奧林匹克委員會副主席科茨（John Coates）10月13日明確拒絕了有關方面要求該組織在2022年北京冬奧會上批評中國的人權問題。科茨10月13日在澳大利亞首都堪培拉全國新聞俱樂部表示，國際奧委會的職責是“確保在舉辦奧運會期間，在各國國家奧委會內部或者奧林匹克運動本身不允許發生侵犯人權的行為”。

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科茨表示，“我們沒有能力前往某個國家，告訴他們應該做什麼。” 他認為，國際奧委會“不是一個世界政府”。

美聯社援引他的話說，“我們必須尊重舉辦奧運會的國家的主權”，“國際奧委會的工作是保護奧運人，保護參與奧運會活動的人。這是我們的職責” 。

北京冬奧會計畫在明年2月4日至20日舉行。殘奧會定於3月4日至13日舉行。

隨着北京冬奧會的臨近，國際社會批評中國人權記錄和抵制這次體育盛會的呼聲日益高漲。人權團體和美國不少議員要求國際奧委會推遲這次冬奧會，或者遷往其它地點舉辦，除非北京政府停止對新疆維吾爾和其它少數民族穆斯林的迫害。

許多國家和團體認為，中國當局迫害維吾爾人的行為構成了“種族滅絕”罪行。

據德國之聲報道，10月11日，即將卸任的德國聯邦議會體育委員會主席弗萊塔克（Dagmar Freitag）對媒體表示，希望各國政要能夠抵制2022年2月舉行的北京冬奧會。她說，“我個人尤其贊同美國眾議院多數派領袖佩洛西（Nancy Pelosi）提出的所謂‘外交抵制'建議。”

佩洛西(Nancy Pelosi)今年5月提出應該對北京進行“外交抵制”或“政治抵制”。她建議各國領導人應該允許運動員前去參加比賽，但他們本人不應該前往觀看。

今年7月，歐洲議會也通過一項不具約束力的決議，督促歐盟及各成員國官員不要前去北京冬奧會。

大量證據顯示，中國當局從2016年開始在新疆修建了大量的拘押營，關押了一百萬以上的維族穆斯林。中國當局解釋說，這些地方是職業培訓中心，目的是向維族人傳授就業技能和剷除宗教極端思想。

下星期，希臘古城奧林匹亞將舉行奧運火炬點燃儀式，次日將在希臘首都雅典開始火炬傳遞，傳遞的目的地是北京。