李克強強調加電費不影響通脹數據 學者批 “掩耳盜鈴”

中國政府一直低調處理通脹問題，周四(14日)公布9月通脹數據亦一如既往，顯示通脹輕微。就連中國總理李克強周四也說，就算放開電價升幅限制，對通脹影響有限，因為電費在通脹計算佔比有限。據自由亞洲說，不過，不論是一般民眾還是經濟學者，也認為這說法毫無說服力，百物騰貴才是現在實際情況。 報道稱，李克強在廣東的行程和講話在主要官媒仍然沒有報道，就算新浪微博中午發過視頻，不到一個小時就被下架。李克強在視察中的講話只能在社交媒體傳播，但到下午微信群里亦不斷刪除李克強的消息。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由亞洲今天報道說，中國統計局周四公布，9月份全國居民消費價格同比上漲0.7%，比八月份再下跌0.1個百分點。當中食品價格下降5.2%，非食品價格上漲2.0%；消費品價格上漲0.2%，服務價格上漲1.4%。從數據看，反映通脹輕微。

據該報道，但這些數據對一般民眾來說，已沒有什麼意義。有民眾稱：“我不相信，我不會相信她任何東西。如果物價讓老百姓難以承受的話，可能會出現一些波動，不利社會穩定。她在治理過程中，肯定考慮到這些因素。”

值得注意的是，在消費價格指數(CPI)持續在低位運行同時，反映生產成本的工業品出廠價格指數(PPI)升幅，仍然不斷創新高。9月份PPI同比上漲達到10.7%，漲幅比上月擴大1.2個百分點，漲幅創2006年以來新高。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有36個，比上月增加4個。主要行業價格漲幅均有所擴大，其中煤炭開採業價格上漲74.9%；石油和天然氣開採業價格上漲43.6%；石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲40.5%；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲34.9%;化學原料和化學製品製造業價格上漲25.5%。

經濟學者司令周四（14日）接受自由亞洲訪問時，預計PPI持續瘋狂地上漲，早晚造成工業蕭條，升幅必定會傳導至民生的CPI 上。

司令 : “CPI和PPI出現倒掛的情況，這只是一個暫時的現象，這是中央政府故意為之。但是這種調控維持不了多久，在今年冬季或者明年春季的時候，尤其是消費旺季，居民要過節，而且明年開春大量農資要上市。對於這些問題，政府勢必暫時減緩對豬肉、農產品的調控力度，這個時候CPI會重新上漲。”

在煤炭供應緊張，導致煤價飛升、電廠”躺平”拉閘限電的情況下，中國政府最近宣布放寬電費加幅的限制至20%，其中高耗能工業電費加幅更不設上限。

中國總理李克強近日到廣東順德巡視。他先後到了中國第二大民企美的集團，與及一家火電廠考察。在這兩處地方，李克強都講到電力供應是中國經濟的命脈。李克強還為放開電價升幅限制辯護，指只會官方的通脹數據只着重食品價格，所以電費加幅不會對通脹造成影響。

據李克強說 : “電價要服眾，可以服眾，當然也有人會說，服眾了，會不會通貨膨脹，你們也可以理直氣壯的跟大家講，中國不會通脹，為什麼？因為我們中國的通脹是以食品價格來定，這樣的一個價格體系，而我們糧食今年是豐收的，所以食的是能夠保證，不會發生持續性的通脹，你們的這個電對我們用，就產生影響了，你們也得考慮對下游企業，要有一點寬容度，太高了他們受不了，我們允許你們(電價)上浮，下游企業國家將研究減稅，減稅費的辦法。”

該報道稱，但現實是，電費升跌影響着各行各業，如果升幅過快過大，各行業成本上漲，最終由消費者承受，因此司令形容，李克強的講法是掩耳盜鈴。

司令 : “事實上電費已經增加了，實際負擔已經到他們頭上了，李克強還要說，這個現象不會影響通脹，不會對實體經濟產生影響，我想這只能是一種掩耳盜鈴的說法。當前中國可能會鼓勵國企、民企去籌措更多能源供給，（李克強）可能是想找一點時間，為中國政府贏取決策空間而已。”

據自由亞洲說，李克強在廣東的行程和講話在主要官媒仍然沒有報道，就算新浪微博中午發過視頻，不到一個小時就被下架。李克強在視察中的講話只能在社交媒體傳播，但到下午微信群里亦不斷刪除李克強的消息。