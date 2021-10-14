澳大利亞滿船優質煤中國港口滯阻快一年 傳好事近了？

中國因與澳大利亞關係不佳，去年停止進口澳洲煤炭作為“懲罰”，結果今年9月多地爆發限電，需煤孔急。四處找煤時引發對中國沿海港口仍有滯留的澳洲煤還未獲通關聚焦。據發現有兩艘裝滿數十萬噸澳洲動力煤的巨大貨輪，先後從澳洲港口出發，目標是中國東部沿海某港口。途中，在國內的貨主接到通知，自2020年11月6日起停止進口澳洲煤，這兩艘船幾天後才抵達，不得不在港口等待靠岸至今。目前貿易商盼能儘快通關。

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據中央社今天引述中國媒體消息，中國沿海港口仍有滯留的澳洲煤還未獲通關。相關進口貿易商從去年11月至今付出高昂的船隻使用費和碼頭堆場費。相關進口貿易商希望能趁著現在煤價高完成進口，彌補因官方禁令造成的損失。

據經濟觀察網今天稱，去年10月中、下旬，兩艘裝滿數十萬噸澳洲動力煤的巨大貨輪，先後從澳洲港口出發，目標是中國東部沿海某港口。途中，在國內的貨主接到通知，自2020年11月6日起停止進口澳洲煤，這兩艘船幾天後才抵達，不得不在港口等待靠岸。煤一天卸不下來，該貿易商就要給船東支付一天的船隻使用費。兩艘船在海上飄了近半年之後，今年春天，該貿易商的煤炭被允許上岸，但因禁令尚未解除，這批煤不得不在碼頭的堆場內繼續等待，貿易商又得支付昂貴的碼頭堆場費。

這名貿易商說，這種情況在中國北方的港口不在少數，他估算，所有港口滯留動力煤可能達到500萬噸，焦煤則可能更多。根據此前的統計資料，2020年前8月，中國從澳洲進口煤炭7043萬噸，平均每個月進口880萬噸。

當前，供需矛盾讓煤炭價格持續飆升。指消息，10月11日，動力煤期貨大漲8%；同日，動力煤現貨報價更是達到每噸人民幣2200元，刷新了歷史紀錄。

對前述這名貿易商來說，儘快通關能夠趕上較好的價格，以抵消此前滯留海上和碼頭近一年的昂貴成本。

該報說，過去11個月來，一些面臨同樣情況的貿易商按耐不住，不得不將煤炭轉向其他國家進行銷售。轉口的貿易商中，以國有企業居多，而民企則傾向於繼續等待。轉口目的地包括印度、韓國、日本、越南等。按照前述貿易商的說法，9月底時中國北方的煤價在每噸1600元左右，轉口海外賣出去的只有每噸700多元，相差一倍多。

這名貿易商仍在爭取通關，目前海關總署尚未下達放行政策。

中央社說，英國“金融時報”（Financial Times）10月初曾指，中國港外等候的幾艘澳洲貨船上月終於靠港，而船隻吃水深度有所改變，顯示船上煤炭已卸貨，估計約卸下45萬噸。據經濟觀察網則顯示，還有更多的澳洲煤在中國的港口等待正式通關，它們可以幫助緩和缺電及煤炭市場價格。