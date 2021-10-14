習近平談中國民主：人民有廣泛參與權

中共總書記習近平今天在中央人大工作會議上聲稱，民主是全人類的共同價值，是中共“始終不渝堅持的重要理念”。一國民主與否除了有無投票權，更要看人民有無“廣泛參與權”。據習近平又說，民主是各國人民的權利，而不是“少數國家的專利”。一個國家是不是民主，應該“由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判”。國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由“自以為是的少數國家來評判”。實現民主“有多種方式，不可能千篇一律”。

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據中央社今天引述中國官方消息說，習近平談民主稱中共堅持不渝，並說人民有廣泛參與權。中共總書記習近平今天是在中央人大工作會議上發表講話時宣稱，一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主。要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有“廣泛參與權”；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看“選舉後這些承諾實現了多少”；要看制度和法律規定了什麼樣的政治程序和政治規則，更要看這些“制度和法律是不是真正得到了執行”。

據新華社說，中共中央13至14日在北京召開人大工作會議，習近平在發表講話時，作上述表示。習近平並說，人民代表大會制度是“符合中國國情和實際、體現社會主義國家性質、保證人民當家作主、保障實現中華民族偉大復興的‘好制度’”。

習近平聲稱，要看權力運行規則和程序是否民主，更要看“權力是否真正受到人民監督和制約”。如果人民“只有在投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主”。

習近平又說，民主是各國人民的權利，而不是“少數國家的專利”。一個國家是不是民主，應該“由這個國家的人民來評判，而不應該由外部少數人指手畫腳來評判”。國際社會哪個國家是不是民主的，應該由國際社會共同來評判，而不應該由“自以為是的少數國家來評判”。實現民主“有多種方式，不可能千篇一律”。據習近平提到，用單一的標尺衡量世界“豐富多彩”的政治制度，用單調的眼光審視人類五彩繽紛的政治文明，本身就是“不民主”的。

據習近平聲稱，人民代表大會制度是中共領導人民“在人類政治制度史上的偉大創造”，是在中國政治發展史乃至“世界政治發展史上具有重大意義的全新政治制度”。

習近平提到，要充分發揮人大代表作用，做到“民有所呼、我有所應”。要豐富人大代表連絡人民群眾的內容和形式，更好“接地氣、察民情、聚民智、惠民生”；但他又強調，要加強“黨對人大工作的全面領導”。