默克爾退位後 歐中投資協議前景更為渺茫

即將退休的德國總理默克爾周三通過視頻向中國國家主席習近平告別，同日還在一個德國經濟界的會議上，要求經濟界努力促成歐中投資協議的歐盟批准。但德國電視一台周四報道說，由於對中國持批評態度的綠黨和自民黨可能進入新的聯邦政府，歐中投資協議要得到歐盟議會的批准變得更為渺茫。

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上海國立國際問題研究所的葉江（音譯）表示，“當我們談論默克爾的遺產時，我們不得不提到計畫中的歐中投資協議，如果這項投資協議能夠得到實施，中國市場將進一步向德國和德國經濟開放。”

但現實恰恰相反。中國政府對歐盟議員實施制裁後，歐盟議會在春季凍結了歐中投資協議的批准程序。自民黨政治家福格爾（Johannes Vogel）和綠黨政治家布蘭特納(Franziska Brantner)周三在柏林中國智庫墨卡托的在線討論上表示：“只要這些完全不成比例的中國制裁繼續存在，取消對協議的凍結就是完全錯誤的信號。”布蘭特納補充說：“作為歐洲議會的綠黨以及德國的綠黨，我們不贊成迅速批准與中國的投資協議。我們認為，達成協議是錯誤的一步。現在還要批准它，就更是錯上加錯了。”

在視頻告別會上，習近平對默克爾讚不絕口，稱她是中國人民的“老朋友”。政治觀察家們普遍認為，不管德國的新政府是一個什麼樣的班子，習近平和德國新政府打交道的日子肯定不會像跟“老朋友”默克爾那樣輕鬆自如了。

德國電視一台還指出，被中國國家元首公開稱為“老朋友”，在共產黨領導層看來，不是理所當然，而是一種榮耀，它主要頒發給多年來沒有任何條件公開支持中國共產黨領導的政客。然而，像卡斯特羅、穆加貝這樣的統治者也被視為老朋友。一些沒有革命歷史的政客和商界人物也獲得了這一非正式的榮譽稱號，例如理查德·尼克松，比爾·蓋茨和格哈德·施羅德。根據中共的解讀，這些中國的老朋友對中國的政策基本上沒有批評，並且明顯改善了他們國家與中國的關係。

默克爾總理之所以大受讚賞，是因為她大力推動了兩國之間的經濟關係。去年年底，默克爾經過艱難的談判，說服歐盟成員國政府批准了備受爭議的歐中投資協議。