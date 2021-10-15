中國實體舉辦廣交會 開幕式李克強到場講話

第130屆中國進出口商品交易會（廣交會）於15日至19日舉辦，但已於14日下午舉行開幕式。本屆廣交會也是中國爆發COVID-19疫情以來，首度恢復實體舉辦，並結合線上融合展開。主辦單位宣稱是疫情下全球規模最大的實體展會。中國總理李克強參加了廣交會開幕式。

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據中央社報道，第130屆中國進出口商品交易會（廣交會）14日下午舉行開幕式。中國持續限電恐引發經濟下滑，中國國務院總理李克強在廣交會開幕式表示，儘管第3季經濟因多種原因有所回落，但中國經濟韌性活力巨大，完全有能力有信心實現全年發展目標。

李克強並提到，大宗商品價格、尤其煤炭價格高漲，令中下游與中小企業營業成本持續增加；疫情也困擾生活服務行業，市場仍脆弱，但中國仍可應對這些挑戰。李克強重申，“保證今冬明春供電安全，保證基本民生”。

據李克強並稱，中國就業形勢總體向好，今年就業目標實現是完全有把握的。他指出，今年新增市場主體達7.8萬間、城鎮新增就業人數已超過1000萬，很大可能達到全年1100萬目標，“有就業便可創造財富，提高經濟增長”。

據官媒央視網晚間發布的官方通稿，李克強還說，中國將持續打造市場化、法治化、國際化營商環境，進一步壓縮外資准入負面清單，實現自貿試驗區負面清單製造業條目清零，持續放寬服務業准入，讓中國始終成為外商投資的“沃土”。

李克強今年3月在政府工作報告提出2021年發展主要預期目標為：國內生產毛額（GDP）成長6%以上；城鎮新增就業人口1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；消費者物價指數年增率3%左右。

本屆廣交會將於15日至19日舉辦，主辦單位宣稱是疫情下全球規模最大的實體展會。