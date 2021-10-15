挺台灣：世界醫師會兩次否決中國醫師會提案

世界醫師會（WMA）會員大會於台灣時間10月11日至15日在英國倫敦采視訊方式舉行，中國醫師會再次打壓台灣，提案取消支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA）的決議文，所幸經過一陣激辯後，最後各國代表以99票比19票否決此案，並以91票比16票通過支持台灣參與WHO、WHA的決議文。

廣告 繼續瀏覽後續

據自由時報今天報道以中國打壓台灣吃敗仗，世界醫師會91:16表決挺台參與世界衛生組織WHO為題，指中國打壓台灣參與國際組織再度吃下敗仗！

WMA為全球重要的醫療組織，擁有115個會員國，是WHO重要的國際非政府專業組織合作夥伴之一，在醫療及公衛等議題扮演舉足輕重的角色。

據該報道，台灣防疫成就深獲各國肯定，在國際社會卻不斷遭受中國打壓，中國醫師會在WMA也是動作頻頻，所幸台灣醫師會（TMA）提出的“支持台灣參與WHA及WHO相關機制”決議文修正案，在努力溝通下，已於今年1月西班牙大會續會上，各國代表以13比1的票數通過。此外，今年4月於位階更高的WMA首爾理事會，儘管中國醫師會一再重申反對此案，各國代表卻仍力挺台灣，最後以22比1的票數通過。

今年世界醫師會WMA會員大會於台灣時間10月11日至15日在倫敦舉行，受到全球疫情影響，主要採取視訊方式進行，中國醫師會不顧先前會議結果，提案要求取消支持台灣參與WHO及WHA的決議文，力阻國際挺台。

該報道稱，台灣醫師會理事長邱泰源以WMA理事身分率領多位國內醫界人士參與會議，台大醫院家醫部主任程劭儀代表發言提到新冠肺炎病毒疫情肆虐全球，台灣以SARS經驗及有效的邊境管制等政策，抗疫成果有目共睹，今年5月以來，更成功戰勝第二波疫情，並提供防疫物資給超過100個國家。不過，因為政治因素，台灣自2007年起未再受邀世界衛生大會WHA。此外，2009年至2020年，WHO舉辦超過數千場會議，台灣向WHO申請199場技術性會議，僅受邀64場，被拒率高達7成，認為WHO憲章載明“健康為基本人權，不因種族、宗教、政治信仰、經濟或社會情境而有所分別”，相信也是各國醫師會所遵循的普世價值。

自由時報說，在經過一陣激辯後，各國代表以99票對19票否決中國醫師會的提案，並以91票比16票通過支持台灣參與WHO、WHA的決議文，由於WMA的決議文原則上為10年檢討一次，因此歷經此次會員大會，WMA支持台灣參加WHO及WHA的決議文修正案完整定案，理論上10年內中國醫師會沒有再否決的空間。