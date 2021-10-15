日本制鐵起訴豐田汽車與中國寶鋼侵權

日本最大的鋼鐵製造商日本制鐵周四表示，該公司已經向東京一家地方法院提起訴訟，控告豐田汽車和中國寶山鋼鐵股份有限公司侵犯專利。日本制鐵在一份聲明中稱，這兩家公司侵犯了其用於電動汽車的無取向磁性鋼板的專利，要求豐田與寶鋼分別賠償200億日圓(1.76億美元)。

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據路透社今天報道稱，日本制鐵起訴豐田汽車、中國寶鋼侵權，分別索賠200億日圓。據豐田汽車在給路透的一份聲明中說，該訴訟“非常令人遺憾”，公司在與鋼鐵製造商簽署供應協議之前沒有發現專利侵權問題。

寶鋼表示，它不同意日本的說法，寶鋼將“堅決”捍衛自身的權益。

日本制鐵在這場針對主要客戶的罕見訴訟中，還申請了初步禁制令，要求禁止豐田製造和銷售使用據稱侵犯其專利的電工鋼板的機動車。

日本制鐵發言人說：“電工鋼板是汽車電氣化不可缺少的材料，是我們的關鍵產品之一，旨在幫助汽車、電動產品和發電廠實現脫碳。”

據日本經濟新聞報道說，日本制鐵聲稱專利遭到侵害的是被稱為“無取向性電磁鋼板”的高功能鋼材。被用於電動汽車的馬達，影響馬達的旋轉效率。價格高於其他鋼板，利潤率高，是日本制鐵的盈利來源。

日本制鐵指出，寶山鋼鐵製造違反鋼板的成分和厚度等自身專利的電磁鋼板，向豐田供應，而豐田將使用這種鋼板的馬達用於電動汽車。針對向豐田提出的禁止國內製造和銷售的臨時禁令，並未透露對象車型和範圍。

對於此次不僅起訴製造電磁鋼板的寶山鋼鐵，還起訴豐田汽車的理由，日本制鐵表示“採用侵犯專利權的電磁鋼板、銷售電動汽車，侵犯了本公司的專利權”。這是日本制鐵首次起訴汽車廠商。

據豐田的執行董事長田准同一日在線上記者會上表示，“我們認為此次的起訴應是原材料廠商之間協商的事項，本公司遭到起訴，令人非常遺憾”。此外反駁稱，“針對相關的電磁鋼板，在展開交易前，向生產商確認並未侵犯其他企業的專利之後才簽約”。

該報道說，電磁鋼板是利用鐵的磁性的高功能產品，需要形成鐵的結晶和使雜質清除達到極限等較高技術實力。日本制鐵率先啟動電磁鋼板的商業化，1990年代被豐田的混合動力車（HV）“普銳斯”的馬達採用以來，不斷擴大銷售。從目前豐田在電動汽車馬達上使用的電磁鋼板的份額來看，被認為日本制鐵仍占首位。

另一方面，豐田近年來開始從寶山鋼鐵採購電磁鋼板。日本制鐵認為，寶山鋼鐵製造的電磁鋼板侵犯了自身的專利權，一直要求豐田停止使用，但未獲同意，日本制鐵表示“認為無法通過磋商來解決”。

路透社說，日本制鐵是全球以產量計排名第五大的鋼鐵製造商。該公司表示，由於無法通過與兩家公司的協商來達成解決方案，因此決定採取法律行動。