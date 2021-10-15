神舟13號載3人 將首駐太空半年

中國神舟十三號載人飛船十六日凌晨零時23分發射，準備工作順利進入倒數階段，執行發射任務的長征二Ｆ火箭，已經加註推進劑。大陸外交部發言人趙立堅14日說，中國將繼續加大載人航天領域國際合作與交流的深度和廣度，為人類探索宇宙奧祕、和平利用外空，作出積極貢獻。

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神舟十三號載人飛行任務，引發一些西方國家擔憂大陸太空事業發展太快。趙立堅昨在例行記者會上表示，此次任務是中國太空站關鍵技術驗證階段第六次飛行任務，是有關階段的決勝之戰和收官之戰，亦是太空站在軌建設過程中，承前啟後的關鍵之戰，展現中國為載人航天探索這項人類共同事業作出的新努力和新貢獻。

神舟十三號載人飛船由太空人翟志剛、王亞平和葉光富組成，翟志剛擔任指令長。三名太空人將首次在軌駐留六個月，中國女太空人將首次進駐中國太空站，王亞平將成為中國首位出艙的女性太空人，她將執行太空出艙任務，也將成為中國首位進行太空行走的女性。

中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，已針對神舟十三號乘組將要實施的出艙活動、在軌開展的實驗研究，以及遙操作交會對接試驗、機械臂輔助貨運飛船轉位試驗等項目進行重點訓練。他表示，此後中國將全面轉入太空站建造階段，其間，神舟十五號乘組將與神舟十四號乘組開展在軌輪換，並在二○二二年底前完成太空站三艙組合體建造。

關於中國太空站後續建造，林西強表示，共規畫實施六次飛行任務，首先發射天舟四號貨運飛船，運送補給物資，為隨後實施的神舟十四號載人飛行任務做準備；神舟十四號乘組在軌道駐留期間，將先後發射問天實驗艙和夢天實驗艙，與天和核心艙對接，進行艙段轉位，在明年年底前完成太空站三艙組合體建造。

“隨後實施天舟五號貨運補給和神舟十五號載人飛行任務，神舟十五號乘組將與神舟十四號乘組開展在軌輪換。”林西強說，對太空站狀態進行全面評估後，將轉入太空站應用與發展階段。後續，將擇機發射巡天太空望遠鏡，與太空站共軌長期獨立飛行，開展巡天觀測，短期停靠太空站進行補給和維護升級。