美前國務卿賴斯：北京遙控“親中勢力”以便顛覆台灣政權

美國前國務卿萊斯指出，美國不會坐視中國武力犯台。賴斯認為，中國不會派遣正規部隊攻台；中國的做法是透過遙控“親中勢力”，以便顛覆台灣政權。據澳洲大利亞外交部部長唐納相信，中國不會派遣正規部隊搶灘登陸台灣，以免引發美國及其盟友聯手馳援台灣；中國的做法，將會是持續對台灣製造麻煩。

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據中央社今天報道稱，前美國務卿賴斯指中國避戰，但遙控親中勢力顛覆台灣。

賴斯（Condoleezza Rice）與澳洲大利亞外交部部長唐納（Alexander Downer）倫敦時間14日透過視訊，出席英國智庫“政策交流”（Policy Exchange）舉辦的線上座談會，討論西方國家如何面對當前國際形勢的問題。其中談到台海情勢時，唐納向賴斯提問，指美國的戰略模糊態度，也就是美國政府並未明確表示將如何應對台海戰爭危機。這種戰略是否“已經過時”？

對此，賴斯並未正面回應。但她解釋，美國政府的實際行動比說的更為重要。賴斯舉冷戰時期的例子，指美國在歐洲駐軍，就是向前蘇聯釋放出清楚的嚇阻訊息，也就是前蘇聯一旦出兵西歐，則必須首先與美軍交戰。

賴斯指出，美國針對中國，同樣是釋放出清楚的嚇阻訊息，“要是中國武力犯台，將必須付出代價”。賴斯指出，台灣軍隊雖然難以打敗中國，但卻足以讓中國付出代價；而美國持續向台灣提供軍備和訓練，是有助嚇阻中國發動戰爭的因素之一。

據賴斯進一步解釋，美國認為中國出兵攻台的態度是否模糊，其實並不重要；因為中國同樣是在模糊的層面上對付台灣，中國不太可能派遣兩棲部隊攻台。她認為，相較於正式出兵攻台，中國更有可能的做法，是暗中顛覆台灣。

據該報道，賴斯及唐納均認為，中國將會透過網絡戰爭和社交媒體攻勢，達到擾亂和顛覆台灣的目的。賴斯相信，中國對付台灣的方式，將會比照俄羅斯控制烏克蘭東部的做法，也就是遙控台灣內部的“親中”準軍事勢力，在台灣內部採取各種擾亂行動，例如切斷海底電纜、製造網絡安全威脅等，進而顛覆台灣政權。

據賴斯舉例，今年9月底台灣立法院爆發肢體衝突。對此她表示“疑惑”，並且懷疑這不是源自台灣民眾之間的矛盾，而是受到外力鼓動而發生的衝突事件；中國透過台灣內部的“親中勢力”，試圖以各種手段讓台灣政府難以施政。

賴斯強調：“幸好，每一次中國發動台灣親中勢力施展類似的把戲時，都會遭遇（台灣社會）反彈，都會造成反效果；因為，台灣民眾對自己的民主政治引以為傲，而且對北京當局是有警戒的。”賴斯提醒，雖然中國可能無法以更高明的方式擾亂台灣，但卻足以在台灣製造很多麻煩。

該報道稱，對於賴斯的分析，唐納表示同意。唐納相信，中國不會派遣正規部隊搶灘登陸台灣，以免引發美國及其盟友聯手馳援台灣；中國的做法，將會是持續對台灣製造麻煩。