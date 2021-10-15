美國共和黨參議員呼籲拜登政府將從華為分拆的榮耀列入實體清單

以美國參議員魯比奧(Marco Rubio)為首的共和黨參議員周四呼籲拜登政府將深陷困境的中國電信巨頭華為的前子公司榮耀列入實體清單，稱該公司對國家安全構成威脅。華為此前聲明確認剝離後華為不再持有榮耀的任何股份，也不會參與管理。

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據路透社報道說，美國參議員魯比奧呼籲拜登政府將從華為分拆的榮耀列入實體清單。路透社說根據看到的一封日期為10月14日的信中，魯比奧稱榮耀本質上是中國政府的一個“部門”，最新獲得了不受限制地獲取目前華為無法獲取的美國珍貴技術的授權。越來越多的對華鷹派人士呼籲將該公司列入實體清單，這封信起到了推波助瀾的作用。

魯比奧在一封由參議員John Cornyn和Rick Scott共同簽署的信中寫道，通過拆分榮耀，“中國政府有效地避開了美國的關鍵出口管制。”2020年11月，華為出售了低端智能手機品牌榮耀。

據該信件說，“如果美國商務部未能對此採取行動，就有可能開創一個危險的先例，並向對手傳達這樣一個信息：我們缺乏能力或意志力來懲罰一個威權政權肆無忌憚的金融工程。”

據路透社，華為拒絕置評，但提出可以參考之前的一份聲明。該聲明確認剝離後華為不再持有榮耀的任何股份，也不會參與管理。