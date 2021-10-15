習近平詮釋“共同富裕” 促鼓勵勤勞創新致富避免內卷躺平

“共同富裕”是中國的重要戰略方向。國家主席習近平日前詳述如何促進共同富裕，他強調首先是鼓勵勤勞創新致富，防止社會階層固化，暢通向上流動通道，避免“內卷”、“躺平”。

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據路透社今天報道稱，習近平推鼓勵勤勞創新致富避免內卷躺平，加強反壟斷監管並促進非公經濟發展。根據“求是”雜誌周五刊登習近平8月中旬在中央財經委會議的講話節選並強調，要堅決反對資本無序擴張，對敏感領域准入畫出負面清單，加強反壟斷監管，同時也要調動企業家積極性，促進各類資本規範健康發展。

習近平強調，要在大力發揮公有制經濟重要作用同時，“促進非公有制經濟健康發展、非公有制經濟人士健康成長”。

據路透社說，這無疑將進一步緩解資本市場疑慮，有助於恢復民營部門信心。打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會之後，共同富裕成為中國未來經濟社會發展的重心，以此目標為導向的各項改革，也成為當前和未來較長時期的重中之重。

站在共同富裕的高度，從統籌安全與發展、強調社會公正的立場出發，就很容易理解中國去年末以來席捲平台科技和校外培訓等行業的監管風暴，以及對房地產高壓調控態度的異常堅決。但由於缺乏透明度等原因，也一度引發對民營經濟命運的擔憂。

據習近平提出，要深入研究不同階段的目標，分階段促進共同富裕：到“十四五”（2020-2025）末，共同富裕邁出堅實步伐，居民收入和實際消費水平差距逐步縮小；到2035年，共同富裕取得更為明顯的實質性進展，基本公共服務實現均等化；到2050年，基本實現共同富裕，居民收入和實際消費水平差距縮小到合理區間。

習近平表示，要抓緊制定促進共同富裕行動綱要，提出科學可行、符合國情的指標體系和考核評估辦法。要抓好浙江共同富裕示範區建設，鼓勵各地因地制宜探索有效路徑。

8月中旬的中央財經委會議進一步描畫了共同富裕的內涵及實現途徑，其中分配問題是核心，也即是說“做大蛋糕”同時還要“切好蛋糕”。

習近平說，“擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，”習近平稱，要着力擴大中等收入群體規模，加強對高收入的規範和調節，要合理調節過高收入，完善個人所得稅制度，規範資本性所得管理。要積極穩妥推進房地產稅立法和改革，做好試點工作。完善住房供應和保障體系，堅持房住不炒、租購併舉，完善長租房政策，擴大保障性租賃住房供給，重點解決好新市民住房問題。要加大對壟斷行業和國有企業的收入分配管理，堅決打擊內幕交易、操縱股市、財務造假、偷稅漏稅等獲取非法收入行為。

習近平並強調，實現共同富裕要儘力而為量力而行，政府不能什麼都包，重點是加強基礎性、普惠性、兜底性民生保障建設，“堅決防止落入‘福利主義’養懶漢的陷阱。”習近平說，此外，還要堅持循序漸進，“不是所有人都同時富裕，也不是所有地區同時達到一個富裕水準，不同人群不僅實現富裕的程度有高有低，時間上也會有先有後，不同地區富裕程度還會存在一定差異，不可能齊頭並進。”