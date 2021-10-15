陳同佳離開港警安全保護屋後傳或早已躲進深山

2018 年在台灣殺害女友潘曉穎的疑犯陳同佳，引發香港修例風波修訂《逃犯條例》，還因此引爆了全港“反送中”的風潮。陳同佳自從洗黑錢罪刑滿 29 個月出獄後，就受警方保護，住在安全屋。但據港媒據消息人士 13 日稱，香港警方 3 個月前就已不再為陳同佳提供安全屋，警方起初仍提供 24 小時貼身保護，到後來減少人手並於 3 個月前已撤走，意味陳同佳恢復“自由身”。協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴證實，在 6 月份經評估後取消保護陳同佳，陳同佳目前已離開安全屋。台媒稱，陳同佳曾承諾赴台自首，但至今仍未兌現。

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據新頭殼今天報道透露，無人保護！港女命案主嫌陳同佳6月已離開“安全屋” 躲到深山去。

據該報道，香港保安局局長鄧炳強 8 日對此表示，基於行動原因，不能透露。

據港媒引述消息透露，陳同佳受警方全天候保護已經超過 20 個月，但安排不可能長時間持續，陳同佳今年 6 月至 7 月已離開安全屋後遷居遠離香港市區，住到深山之中。據了解，陳同佳目前與母親同住，1 日 3 餐獲得照料，可如常上網、看電視不受限制，自由度比住在安全屋時高，

報道稱，據悉，陳同佳身型比 2 年前出獄時圓潤不少。

曾多次促請陳同佳赴台自首的死者潘曉穎的母親日前稱，現在每天要看着這個殺人犯自由遊街走動，而且他殺人罪的裁判仍遙遙無期，女兒仍未能夠沈冤得雪，內心感到極度悲痛及難受。隨着陳同佳因受刑完洗黑錢罪，以及離開安全屋的消息傳開，被害者潘曉穎的家屬只能眼睜睜看着陳同佳逍遙法外。

新頭殼說，陳同佳 2018 年 2 月涉嫌在台北殺害女友潘曉穎，後逃回香港。因為事發地為台灣，香港與台灣並無引渡協議，陳同佳在香港無法以故意殺人定罪。最後，香港警方以陳同佳曾盜用潘曉穎的銀行卡和財物為由，控告其洗黑錢罪，陳同佳最終被判刑 29 個月。他已於 2019 年 10 月 23 日刑滿出獄。他於獲釋當日向潘曉穎家人、父母及社會致歉，表明會回到台灣自首、受審及服刑，話雖如此，他以疫情等為由一拖再拖，遲遲未啟程赴台，僅透過管浩鳴聲稱，其自首想法一直無改變。