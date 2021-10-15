領英中國關閉 美社媒退出大陸

微軟旗下的LinkedIn表示，將關閉職場社交網路平台在中國大陸經營的本土化版本領英中國（LinkedIn China），成為最後一家退出中國的美國社交媒體服務商，美國社交網站從此完全退出中國。

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LinkedIn周四發布網誌文章說，做出上述決定是鑒於“在中國面臨明顯更具挑戰性的運營環境和更高的合規要求”。LinkedIn將在今年內關閉目前版本。

LinkedIn於2014年進入中國，似乎為美國互聯網公司進入中國市場提供了一個模式。為爭取在大陸經營，LinkedIn同意限制某些內容以遵守中國政府的審查規則。這項服務在中國擁有約五千二百萬用戶。其他社交媒體平台推特和臉書長期以來一直在大陸被禁。

但在今年三月出現轉折，LinkedIn當時表示在中國暫停新用戶註冊，同時正努力確保遵守當地法律。

港媒《明報》報導，LinkedIn稱，在進入中國大陸市場時，他們已意識到要同時遵守大陸官方對互聯網平台的要求。LinkedIn指出，“這戰略使我們在過去七年成功管理中國版LinkedIn，但雖然在業務上取得成功，我們在社會層面上，例如分享及保持知情權方面，沒有取得同樣程度的成功。”因此決定在今年的之後關閉中國版LinkedIn。

LinkedIn日前封掉多名外籍記者的中國頁面，原因是介面存在“違禁內容”，包含美籍華裔記者陳嘉韻與獨立記者布魯諾都收到類似通知。

LinkedIn說，對中新策略是專註於本地專業人士“連接職業機會”的價值，“不再涵蓋用戶原創內容的發布與互動功能”。LinkedIn今年內將推出新獨立就業應用程式InJobs，提供為中國專才找工作的平台。